新冠肺炎病例如星火在各州四起 美國抗疫進入新階段

美國在防堵零星疫情失利後，如今對抗新冠病毒邁入新階段。如今，當局正集中力量控制災情。

數周來，少數確診病例帶來的最大影響，不過是社會大眾略微增加了一點顧慮。但本周情況急轉直下，大學停課、公司和養老院不斷出現新病例、地方政府限制部分公眾集會。

義大利迅速蔓延的疫情令醫院不堪重負，最終採取的全境封鎖之舉，可見病毒不僅能讓中國的一座城市停擺，也同樣能讓西方的城市中心陷入癱瘓。

美國疾控中心主任Robert Redfield周二表示，美國在追蹤病毒方面已經浪費了寶貴的時間。他指出，現在部分地區只能被動應付而無力阻止疫情蔓延，醫院對於突然湧入的大量新冠肺炎患者準備不足。現在，美國面臨的現實是，遏制疫情蔓延的措施，勢將引起混亂並造成經濟損失。

美國總統川普周二再次斷言，美國在新冠病毒檢測方面的表現相當出色，「工作開展得非常好」。而現實情況是，診斷試劑盒的推出並不順利，花費了數周，意味著當地衛生實驗室幾乎沒有能力對患者進行廣泛檢測。這也使得確診病例的數量可能遠遠少於真實的感染人數。

這也妨礙了美國遏制疫情的初期努力。要等待數周才能得到檢測意味著州和地方醫療部門的行動落後病毒在人與人之間傳播的速度，阻礙了確診和隔離患者的進度。Redfield在國會說：「哪怕慢一周，情況也會不一樣。」

馬薩諸塞州周二報告51例新病例，與一家製藥公司的商務會議有關。紐約新增31例病例。在華盛頓州，一家療養院出現聚集性疫情，又診斷出105人被感染。全美確診病例現已超過860例，其中大部分在過去一周發現，死亡病例29例。

疾控中心上月警告，美國人要為日常生活被嚴重打亂做好準備，包括停課，取消體育賽事、音樂會和商務會議。

在病例總數升至43例並出現1例死亡病例後，加州聖塔克拉拉郡周一宣布禁止公眾集會。紐約州州長郭謨周二表示，將動用國民兵在紐約市郊區New Rochelle建立一個半徑1英里的控制區。在威徹斯特郡出現100多例病例後，當地學校、宗教場所和其他集會場所將被關閉。

哈佛大學和麻省理工學院開始線上上課，俄亥俄州州長Mike DeWine周二呼籲室內體育比賽在沒有觀眾的情況下舉行，並呼籲養老院對訪客進行健康篩查。