美元創四年來最大漲幅 受刺激措施預期提振

美元和美債殖利率大漲，市場預期各國政府將採取刺激措施抗擊疫情衝擊。加幣在內的石油出口國貨幣相較抗跌，隨油價在創下數十年來最大跌幅後蓄勢反彈。

美國總統川普表示他將宣布大規模經濟措施以抗擊疫情衝擊；日本政府已發布第二波抗疫緊急措施。 義大利總理孔蒂呼籲歐洲央行採取「一切措施」幫助歐元區經濟抵禦疫情。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大漲1.6%，至96.414，創下2016年2月24日以來最大漲幅。日圓從周一創下的2016年以來高點回落。美元兌日圓勁升2.3%，一度上漲2.8%至105.21。

Capital Economics經濟學家Ben Udy表示，「在日圓和美國公債周一大漲後，市場顯然停下腳步，對風險重新定價。我不會將當前的逆轉過多地解讀為市場恢復正常的積極信號。」

美國公債殖利率全線上漲，10年期殖利率大漲15個基點至0.69%；周一下跌22個基點。德國、英國和法國基準國債殖利率也上漲。

英鎊兌美元跌1.5%，英國周三將公佈預算，預計會提供短期刺激措施來抗擊疫情。歐元兌美元下跌1.3%，有報導稱歐洲央行將尋求增加購債規模以避免信用緊縮。

美元兌瑞郎上漲1.4%，至0.9380。石油出口國貨幣挪威克朗和加幣最抗跌，因原油大漲。美元兌加幣上漲0.7%，至1.3796，創四年高點。