紐約油價強勁反彈10% 銅上漲 市場期待各國攜手護經濟

原油價格從29年來最大跌幅反彈，投資人期待美國政府出面干預，減輕冠狀病毒爆發以及產油國發動價格戰爭奪市場占有率的影響。黃金期貨下跌，銅價在觸及三年多最低水平之後上漲，投資人對世界各國領導人將採取行動保護經濟免受冠狀病毒影響的信心增強。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油：紐約原油期貨歷史性大跌後反彈10%

周一歷史性的暴跌25%之後，紐約期貨周二上漲超過10%，是9月來的最大漲幅。

美國總統川普承諾要推出「重大」經濟舉措來對抗冠狀病毒的影響。他還提出為旅遊業和飯店業提供經濟援助，而一些共和黨參議員則建議聯邦政府對頁岩油行業紓困。

CIBC Private Wealth Management的高級股票交易員Rebecca Babin表示，* 「白宮可能會實施財政刺激措施的跡象刺激市場反彈，不過，這一切仍然非常脆弱多變。」

據兩位知情人士稱，在石油價格戰因沙烏地阿拉伯周二增產而升級前，川普與沙烏地阿拉伯王儲通過電話。

LPS Partners的OTC能源交易主管Mike Hiley說：「美國介入是積極的，很明顯，他們擔心這種價格變動威脅到美國頁岩油產業的生存。」

紐約商業交易所4月交割的西德州中級原油（WTI）期貨上漲3.23美元，收於每桶34.36美元，為去年9月沙烏地石油設施遭受襲擊以來的最大漲幅。倫敦ICE歐洲期貨交易所5月交割的布蘭特原油期貨上漲8.3%，或2.86美元，收於每桶37.22美元。

●貴金屬：金價下跌

儘管金價從周一觸及的每英兩1,700美元上方的高位回落，但仍接近七年來的最高價位。

德國商業銀行分析師Daniel Briesemann撰寫報告稱，儘管美元走強和美債殖利率上漲對黃金造成了暫時打壓，但「市場參與者對黃金的需求似乎仍然很大」。

紐約4月交割黃金期貨價格下跌0.9%，收於每英兩1,660.30美元。金價周一觸及1,704.30美元，為自2012年12月以來主力合約的最高價。

●基本金屬：銅價從2016年低點反彈

銅交易員正在參照以往的危機，評估面對不斷升級的冠狀病毒爆發和石油暴跌，銅將如何反應。

倫敦金屬交易所銅價上漲0.6%，收於每噸5,566美元。紐約商品交易所5月交割的期銅上漲0.4%至每磅2.5215美元。