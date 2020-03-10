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航空業遭遇新冠危機能撐多久？此地業者恐面臨整併潮

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
法航-荷航集團2月亞太航線載客量年減24.7%，凸顯新冠疫情蔓延帶給歐洲航空業者的衝擊甚鉅。路透
法航-荷航集團2月亞太航線載客量年減24.7%，凸顯新冠疫情蔓延帶給歐洲航空業者的衝擊甚鉅。路透

分析師預測，若是新冠肺炎危機遲遲未能平息，歐洲的航空公司可能面臨一波整併潮。

財經新聞網站MarketWatch報導，花旗集團歐洲、中東和非洲地區研究部主管Mark Manduca指出，歐洲六大航空公司目前燒錢速度「驚人」，因為商務人士和消費者唯恐搭機時遭傳染新冠肺炎，已紛紛取消出差和旅遊計畫，業者營收大受衝擊，可能為業界整併推波助瀾。

Manduca說：「前景缺乏能見度，前所未見。這一行無法容忍營收直直落。若是航空公司削減成本的速度跟不上營收下滑速度，我們可能看到整併風潮開始啟動。」

新冠肺炎疫情導致乘客人數陡降，全球各地航空公司不得不採取緊急應變措施大砍成本以支撐獲利，包括停飛航班、削減航線、凍結招聘等。國際航空運輸協會（IATA）估計，航空業可能承受多1,130億美元的打擊。

對航空業來說利潤最豐的商務旅行營收，在疫情延燒下首當其衝，因為歐洲一些大企業已取消會議計畫，並禁止或限制員工出差。雀巢公司（Nestlé）就指示旗下逾29萬名員工，3月15日前一律暫停所有的國際商務旅行，國內旅行免則免。

交易平台Markets.com首席市場分析師Neil Wilson說：「航空業將承受持久的傷害—歐洲短程航空業整併勢必加速。」

之前，歐洲航空公司要避免虧損已經很不容易，因為必須同時應付燃料價格上漲、運能過剩和廉價航空公司競爭加劇等挑戰。如今新冠疫情蔓延全球，業者情況更是雪上加霜。

與北美洲同業相比，歐洲航空市場顯得較支離破碎，也較難獲利。業者也曾試圖藉合併壯大規模並降低成本，但總是有政治和法規上的障礙難以克服。

Manduca說，去年歐洲航空公司合計淨利約70億美元，但大部分由前六大航空公司囊括，「事實上，在歐洲短程航空市場墊底的35%，不是勉強損益兩平，就 是在虧錢」。

大型航空公司也飽受衝擊。法航-荷航集團（Air France-KLM）周二就示，亞太航線2月份載客流量比去年同期銳減24.7%，凸顯新冠疫情蔓延帶給歐洲航空業者的衝擊甚鉅。法荷航並警告，未來數月「衝擊會更大」，因為「疫情擴散到世界其他地區，且運能持續在削減中」。

新冠肺炎 疫情 航線

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