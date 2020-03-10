國際油價崩跌 對經濟助益甚微

上次國際油價出現「跌跌不休」的場面，是在2014至2015年，當時人們認為這對全球經濟而言，猶如注入一劑強心針。不過，若現在油價持續走低，情況會非常不一樣。

倫敦金融時報（FT）報導，分析師表示，若產油國價格戰持續，供應面震撼將使原油徘徊在每桶30至40美元的區間徘徊，並對產油國的經濟和財政面臨沉重壓力。

在正常情況下，這對全球經濟的影響仍是利大於弊，原因是低油價將提振消費者需求，並帶動非石油產業投資。然而，這次在新冠肺炎疫情蔓延的情況下，消費者因此提高支出的希望渺茫。

國際能源總署（IEA）9日預測，今年全球原油需求將下滑，為十年來首見，主因中國大陸經濟放緩，以及全球旅行與觀光業陷入混亂。

IEA署長比羅爾（Fatih Birol）指出，同時出現大規模供過於求和需求大幅降溫，這在油市史上是頭一遭。

摩根士丹利經濟學家表示，油價崩跌將透過三種主要方式拖累全球經濟。首先，原油相關產業和產油國的資本支出將受打擊；再者，部份能源企業面臨違約風險，令公司債市場承壓，進而使全球金融情勢更加緊繃；最後，儘管油價跌對消費者是利大於弊，但近期卻難以拉抬消費者支出。

主要產油國將首當其衝。國際貨幣基金（IMF）估計，油價每桶30至40美元不足以支應政府的支出計畫，難以維持預算平衡。

施羅德（Schroders）大宗產品主管Mark Lacey表示，沙烏地阿拉伯龐大的外匯存底，意謂能忍受低油價一段時間，但估計當局決定大砍油價並增產的做法，可能使沙國損失1,200億美元。

比羅爾表示，對部分主要產油國而言，「若油價持續走低，不僅提高支應教育、醫療健康及公部門就業等領域的難度」，也導致經濟更難邁向多元化。

其他新興市場也可能成為受害者。大摩分析師洛德（James Lord）表示，原油進口國「乍看受益，實則鮮少發生。」因為油價重跌通常伴隨全球避險情緒升溫，以及借貸成本走高。

美國的情況較複雜。油價在選舉年下跌，通常有利於現任總統，但頁岩油產量激增使美國成為淨能源出口國，因此若油價維持在當前水準，許多頁岩油業者恐破產。

歐元區無疑是受益者之一，油價下跌的主要作用是壓低消費者物價，從而提振家庭財務。根據歐洲央行（ECB）過去經驗，油價每下跌10歐元，通膨率會在兩個月內降0.3個百分點。

貝倫堡銀行（Berenberg）經濟學家史密丁（Holger Schmieding）則表示，須從長期角度來看，才能看到低油價對歐洲消費者的提振效果，因此，與其說低油價立即提振全球經濟，不如說對全球經濟產生「安慰劑」的作用。