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美日歐盟出手 全球股市現漲聲

聯合報 / 華盛頓記者張文馨／十日電
美國總統川普（中）九日在白宮宣布準備救市。（法新社）
美國總統川普（中）九日在白宮宣布準備救市。（法新社）

國際油價崩盤加上新冠肺炎疫情，導致美股和全球股市九日崩跌，美國總統川普九日在白宮表示，將發布一整套振興經濟方案，並與國會討論可行的薪資所得稅減免方案，救助受影響的受雇者。另外，日本、歐盟也相繼提出救市計畫，全球股市十日普遍反彈。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯兩大產油國減產原油談判破裂，引發沙國發動價格戰大幅調降原油定價，加上新冠肺炎疫情影響原油需求，油價一日崩跌兩成引發美國股市道瓊指數九日暴跌二○一三點，跌幅超過百分之七，創二○○八年全球金融海嘯以來最糟表現。川普公布救市政策消息傳出後，道瓊指數十日開盤上漲近千點。

川普九日在白宮表示，他十日將與參院多數黨領袖麥康諾討論減稅方案，包括薪資所得減稅與協助時薪族，「那會是一筆大數目」。華郵報導，若削減一個百分點的薪資所得稅，政府會短收五百五十億至七百五十億美元。

川普說，因美國關閉邊境及受疫情衝擊營運的大小公司，包括航空、郵輪、旅館等業者，政府都在研擬對策提供援助，川普表示將與小企業管理局開會討論，提供紓困貸款。

川普計畫十日下午（台灣時間十一日清晨）召開記者會討論經濟措施。消息人士說，川普已邀請美國主要金融機構領導人十一日開會，討論新冠肺炎因應方案。

日本首相安倍晉三十日也推出緊急措施，包括一點一兆日圓低利貸款方案援助受疫情影響的中小企業，連同先前宣布的五千億日圓低利貸款計畫，金援規模已達一點六兆日圓。最新公布的緊急措施還包括四千三百億日圓支出措施，資助醫護人員和受停課影響的學校。

歐盟官員正研議擴大一系列對抗經濟損害的措施，執委會主席范德賴恩表示，正研究增加法規彈性，允許成員國在「特殊狀況」下動用國家援助，協助企業緩解疫情衝擊。

路透報導，美國國會上周撥款八十三億美元的抗疫經費後，還在研擬新法案，最快本周推出。相關提案包括援助因疫情而財務吃緊的民眾、擴大失業保險、實施帶薪病假，以及在停課時向依賴學校營養計畫的孩童提供食物。

川普九日推文仍稱「流感每年死亡人數比新冠病毒更多，什麼都沒有關閉，生活和經濟仍持續發展」等言論，試圖淡化疫情衝擊。他也說，沙國與俄羅斯爭奪石油市場與假新聞，才是市場下跌主因。

川普 疫情 新冠肺炎

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