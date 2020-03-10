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防華爾街被封 金融業調度人力規模堪比颶風、911

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
新冠疫情蔓延，已促使華爾街公司緊急調派人力、展開異地上班等防疫措施。美聯社
新冠疫情蔓延，已促使華爾街公司緊急調派人力、展開異地上班等防疫措施。美聯社

最近華爾街不得安寧，不但股災一波接一波，油價也狂瀉，但最讓華爾街公司頭痛的是新冠肺炎疫情迅速蔓延，已迫使各大銀行和券商緊急將一部分員工撤離華爾街，對金融業者帶來的人力調度挑戰，比起颶風來襲和恐怖攻擊事件的衝擊，可能猶有過之。

新冠疫情在全球蔓延，紐約和倫敦確診病例日增，金融業者此刻面臨的重大挑戰是：如何為了防止病毒擴散而把員工撤離辦公室的同時，仍能持續維持交易進行不輟。這將是自從2012年10月珊迪颶風（Hurricane Sandy）和2001年911恐怖攻擊事件以來，金融業者面臨規模最大的人力部署挑戰。

CNN Business報導，全球商業銀行的應變措施，是連忙讓員工分別在不同地點辦公，以降低大批員工互相傳染的風險；並且測試備用辦公地點，以防華爾街或倫敦金融中心被封，仍能繼續營運。

例如，摩根大通（JPMorgan Chase）已開始指示銷售和交易團隊，在不同的辦公室分開上班。除了華爾街外，該行也在布魯克林、紐澤西、倫敦西南方的貝辛斯托克（Basingstoke）等地有辦公據點。

美銀（BofA）表示，旗下固定收益和股票交易團隊自9日起分開上班，部分人員調到康乃狄克州的斯坦福（Stamford）上班。

德意志銀行（Deutsche Bank）說，倫敦的一些業務和交易團隊已分開作業，一些員工在家工作。

高盛（Goldman Sachs）交易員則忙著測試在家工作和異地上班的能力。

匯豐（HSBC）也表示，已對亞洲團隊啟動異地上班的人力安排，並認為歐洲的服務不至於受影響。

華爾街 倫敦 恐怖攻擊

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