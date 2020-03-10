美股在「黑色星期一」之後的表現 通常是怎樣？

新冠肺炎疫情的疑慮日益升高，加上沙烏地阿拉伯與俄羅斯展開油價戰爭，導致美國股市9日慘遭血洗，再度經歷了所謂的 「黑色星期一」。 但根據一家分析公司的數據，如果歷史可供借鏡，在這場暴風雨過後，隨之而來的可能是平靜。

貝斯普克投資集團（Bespoke Investment Group ）策略師編纂的資料顯示，連同9日在內，標普500指數自1952年以來總共遇上11個跌幅在5%以上的星期一。

不過，好消息是，標普500指數在重挫5％當天之後的六個月內，平均回漲12.75％，隔天的漲幅更高，平均達4.2％，而且下一周和下個月的漲幅也分別多達5.1％和3.2％。

研究人員說，值得注意的是，在1952年以來所有10個跌逾5%的星期一之後，標普500指數在下一個交易日均上漲，「不僅上漲，且漲幅都超過2.2％」。

事實上，如果標普500指數本周二未能照慣例上漲，將是至少68年以來首見。 可以肯定的是，這個樣本規模並不具科學性。

無論如何，星期一可說是標普500指數最兇險的日子 ，跌幅逾5％的次數多到不成比例，其中以1987年10月19日和1929年10月28日這兩天跌最慘，分別大跌20.47%及12.94%。。

貝斯普克並指出，在標普500指數跌逾5％的所有交易日中，隔天的市場表現並未太強勁，平均漲幅為1.61％；下一周的平均漲幅也並不十分吸引人，約為3.13％；下個月的平均漲幅為1.24％； 六個月的平均漲幅才稍為顯著，約有6.2％。

可以肯定的是，目前尚不清楚市場是否接近底部，以及市場會不會照慣例遵循典型的模式。