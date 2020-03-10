聽新聞
test
0:00 / 0:00
油價戰升高 沙國宣布4月每天對市場「灌油」1,230萬桶
沙烏地阿拉伯10日進一步升高與俄羅斯之間的「油價戰」。沙烏地阿拉伯國營石油公司（Saudi Aramco）宣布，4月起每天將對市場供應1,230萬桶原油，創歷史新高；此舉將使國際油市益發油滿為患。
此一產量已經超過阿美公司的最高產能，顯示沙國不僅將增產，還將動用戰略庫存，以最大數量及最快速度對市場灌油。這也是沙國在這場「油價戰」中的最新手段。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言