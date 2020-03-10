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油價戰升高 沙國宣布4月每天對市場「灌油」1,230萬桶

經濟日報 / 編譯／任中原

沙烏地阿拉伯10日進一步升高與俄羅斯之間的「油價戰」。沙烏地阿拉伯國營石油公司（Saudi Aramco）宣布，4月起每天將對市場供應1,230萬桶原油，創歷史新高；此舉將使國際油市益發油滿為患。

此一產量已經超過阿美公司的最高產能，顯示沙國不僅將增產，還將動用戰略庫存，以最大數量及最快速度對市場灌油。這也是沙國在這場「油價戰」中的最新手段。

沙烏地阿拉伯 油價 俄羅斯

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