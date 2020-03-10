四大利空合擊 美股牛市度過悲慘的11周歲

美股標普500指數在2009年3月9日跌到谷底，之後展開史上最長一波多頭市場（牛市），儘管歷經戰爭和貿易戰，牛市仍持續向前奔，卻在這波多頭市場屆滿11周年當天崩跌7.6%，空頭市場來了嗎？何時才能止跌？

今日美國報指出，一連串利空來襲就像戰鼓咚咚，嚇得投資人兵敗如山倒。觸發美股賣壓狂湧的利空消息包括：一，新型冠狀病毒疫情蔓延全球，導致中國、義大利等地經濟活動急凍，對金融市場帶來猛烈的打擊，促使經濟學家和分析師紛紛調降經濟和企業獲利預測。

二，疫情衝擊經濟與原油需求展望，沙鳥地阿拉伯主導的石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯協商大幅減產提振油需未果，一場油市價格戰山雨欲來，引爆原油市場9日暴跌20%，重創能源股，並加深市場悲觀氣氛。

三，美國10年期公債殖利率跌到0.38%，創新低，且較2019年3月觸及的52周高峰2.67%大幅回跌，加深經濟憂慮。投資人在恐慌下，紛紛遁入美債、黃金等安全避風港，或殺出持股、增持現金。

四，美國總統大選在即。通常美國金融市場在大選年原本就不確定性瀰漫，如今在多重利空合擊下，投資人信心崩瓦解，賣壓狂湧於是壓垮位於歷史高檔的股價。

就技術面而言，所謂「空頭市場」（熊市）指的是從前波高峰回跌20%，由此來看，標普500指數9日跌到熊市邊緣，9日收盤大跌225.81點至2,746.56點，即使以9日盤中低點2,740.35點計算，也只比2月19日創歷史新高的3,386.15點價位跌19%，尚未符合「空頭市場」定義。

然而，這波跌勢又急又猛，美股仍有步入2008年金融海嘯以來第一個空頭市場之虞。雖然目前尚未跌到那個地步，感覺上已有熊市氣氛。

密西根Foguth金融集團創辦人Michael Foguth說：「這是空頭市場的開始嗎？依本公司看來，答案是：『沒錯。』新冠肺炎疫情、選舉不確定性、利率急墜，油價崩跌，都讓我們相信熊來了。 」

分析師認為，在美國新冠疫情觸頂下滑之前，未來市場波動恐怕揮之不去，9日巨大賣壓不見得顯示美股短期底部已浮現。

Arbeter Investments總裁Arbeter說：「股市在底部附近通常利空頻傳，且利空可能愈演愈烈。等到負面新聞像疲勞轟炸讓市場開始忽略，底部就來了。」

華爾街正期待美國政府祭出財政刺激方案救經濟，例如對小企業發給低利貸款、調降薪資稅讓勞工口袋裡更有錢花，以及其他振興經濟措施。美國聯準會（Fed）下周也可望再次大幅降息。至於這些行動能否把美股從熊市邊緣救回，投資人拭目以待。

一些經濟學家和投資老手認為，空頭市場恐怕難以避免 。Loyola Marymount大學經濟學教授 Sung-Won Sohn說：「多頭市場…將不堪新冠疫情蔓延與經濟減弱的衝擊，而逐漸下挫。」

瑞信證券首席美國股票策略師Jonathan Golub預期，美股這波跌勢可能在年底前「大致收復失土」，標普500指數可能重返3,300點（大約彈升18%），但他也不排除股市的痛苦還沒完，仍可能陷入熊市。