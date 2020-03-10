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在陸美企去年陷入困境 今年仍面臨疫情、貿易談判挑戰
中國美國商會（AmCham China）最新訪調顯示，受美中貿易戰及中國大陸經濟動能減弱影響，在大陸營運的美國企業，僅61%受訪企業表示，去年大陸業務仍有獲利，創這項調查的紀錄新低。
中國美國商會自2001年開始進行這項年度調查，最新數據的訪調時間是去年10月至11月，當時美中尚未簽署「第一階段」貿易協議，新冠肺炎疫情也尚未讓大陸的商業活動停擺。
AmCham China主席葛國瑞（Greg Gilligan）表示：「對抗新冠疫情、美中雙邊談判及大陸經濟放緩，將對企業帶來挑戰。」
最新訪調顯示，僅61%的受訪企業表示，去年大陸業務有獲利，比率低於2018年時的69%。另外，僅46%受訪企業表示大陸業務的營收成長，為2010年來首度比重低於50%。
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