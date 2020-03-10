在陸美企去年陷入困境 今年仍面臨疫情、貿易談判挑戰

歐洲新冠肺炎疫情爆發，考驗歐盟各國的團結！目前德國和捷克已禁止口罩等物資出口，其他國家如法國也紛紛進行出口管制。對此，歐盟衛生與食品安全執委凱瑞亞基德斯直言，在非常時期，歐盟各國團結是關鍵，並表示，從9日展開聯合採購防疫物資的計畫，也對會員國內的防疫物資進行盤點。

2020-03-10 13:55