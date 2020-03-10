日本今料公布100億美元紓困刺激措施 日圓重貶

日本政府預定在今天公布規模1.1兆日圓（107億美元）的財務援助方案，主要紓困對象是受新冠肺炎疫情影響的中小企業以及自僱人士。

市場預期政府即將推出刺激措施的心理下，日圓兌美元今天一度重貶2.6%至105.03。

日本政府已於2月對中小企業提供低利息貸款為主的第一波援助方案，規模為5,000億日圓，尤其針對觀光業。這次推出第二波方案，使紓困總金額增為1.6兆日圓。

經濟同有會會長櫻田謙悟向日經新聞表示，日本政府的財政刺激措施，旨在避免經濟走下坡，「及早提供充足的支持是很重要的」。

第二波的紓困計畫所擬的安排中，考慮凡是營收受疫情影響而衰減5%以上的中小企業，提供3億日圓貸款，年利息不到1%。對營收衰減10%至20%而不得不向銀行借貸的中小企業和自僱者，將由政府支付其利息。