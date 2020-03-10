齊柏林名曲抄襲案 纏訟多年終還清白

名曲洗刷抄襲惡名！知名樂團齊柏林飛船〈非導演齊柏林〉的知名歌曲〈直達天堂〉長期以來被控訴前奏抄襲精靈合唱團的歌曲〈金牛〉，但近日美國法院判決出爐，判定這首歌沒有抄襲疑慮。這首點閱率破億的名曲經過長達6年的訴訟後，終於獲得清白。

根據《英國廣播公司》的報導，美國巡迴上訴法院的11人法官委員會在10日以9比2的票數，確定齊柏林飛船（Led Zeppelin）知名歌曲〈直達天堂〉沒有抄襲精靈合唱團的疑慮，讓長期以來的訴訟終於落幕。此首歌跟齊柏林的〈遷徙者之歌〉（Immigrant Song）都是該樂團的知名曲目。

精靈合唱團的〈金牛〉是在1968年編曲完成，3年之後〈直達天堂〉（Stairway To Heaven）發行，由主唱普蘭特跟吉他手佩吉共同創作，而〈金牛〉則是由精靈合唱團於1997年過世的知名吉他手「加州」藍迪創作而成。

這次的訴訟是由藍迪的信用受託人史基模在2014年提出，他認為齊柏林飛船在〈金牛〉一曲完成後並跟精靈合唱團一起現場演出時，齊柏林的吉他手佩吉涉嫌將金牛的片段直接複製到〈直達天堂〉的前奏裡面，裡面許多節奏變化、音樂都跟金牛相差無幾。

《衛報》提到，2016年，法院在普蘭特跟佩吉繳交音檔證據後，原本判定是有抄襲疑慮，但在2018年，美國巡迴法院表示當初審判有許多程序跟蒐證上的錯誤，因此決定重新審查，直到10日才決定了〈直達天堂〉的清白。

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