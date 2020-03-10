德、捷禁口罩出國 歐盟團結遭考驗

歐洲新冠肺炎疫情爆發，考驗歐盟各國的團結！目前德國和捷克已禁止口罩等物資出口，其他國家如法國也紛紛進行出口管制。對此，歐盟衛生與食品安全執委凱瑞亞基德斯直言，在非常時期，歐盟各國團結是關鍵，並表示，從9日展開聯合採購防疫物資的計畫，也對會員國內的防疫物資進行盤點。

歐盟：團結是關鍵

根據《歐洲動態》和《紐約時報》報導，目前德國和捷克是歐盟唯二禁止防護性的醫療器材（含口罩、手套）出口的國家，而法國等國也開始對出口進行管制。歐盟危機管理執委雷納希克雖指出，歐盟允許會員國頒布相關的禁令，但也委婉表示希望這些國家可以早日解除。歐盟衛生與食品安全執委凱瑞亞基德斯則強調：「團結是成功的關鍵。」

歐盟執委會於9日展開聯合採購個人防疫物資（口罩、手套等）計畫凱瑞亞基德斯預估，接下來的幾個禮拜就會有具體成果，而下一波採購則是呼吸器。此外，歐盟和北約也各自針對會員國內的防疫物資進行盤點，但有些國家以國家安全考量為由不願意分享資訊。

法：不會逃避責任

法國的衛生部長維蘭6日受訪時解釋，法國並非基於保護主義而限制出口，而是優先讓國內擁有足夠的物資可以使用，但維蘭沒有說明法國是否願意運送口罩給疫情更為嚴重的義大利，僅表示歐盟必須評估所有會員國的需求，法國也不會逃避團結歐洲的責任。

捷克的衛生部長渥伊泰赫坦言，現在對防疫物資的需求高漲，他們必須確保捷克的醫護人員夠用。對此，尼德蘭的醫療部長布魯因表示，在資源缺乏的時期更顯團結的重要性，他理解有些國家以國內的防疫優先，但這並不是全歐洲面臨物資短缺時最好的解方。

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