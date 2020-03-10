促禁華為5G 美派特使對加拿大施壓

加拿大即將決定是否允許中國電信商華為（Huawei）參與5G建設之際，美國官員表示，美國派出高階特使，就此對渥太華施壓。美國反對加拿大允許華為參與。

川普政府去年警告加拿大，加國可能無法取得最高機密，除非禁止華為參與。

美國駐加大使館在聲明中說，川普的國際通訊政策特別代表布萊爾（Robert Blair）在會中提及，「次世代通訊基礎建設安全可靠的重要性」，以及美加防衛合作。

兩位美國消息人士在會前表示，布萊爾打算強調的是，若加拿大決定在5G建設納入華為，可能危及加國對美國的情報取得。

英國打算讓華為有限度參與其次世代無線網路建設，重創美國封殺華為的行動。

加拿大公共安全部長布萊爾（Bill Blair）是決定華為5G設備在加拿大命運的要員之一，他今天告訴議員，「我們和盟邦持續」針對華為議題「進行堅定且重要的討論」。

直接了解政府審議的渥太華消息人士說，加國當局在數月後才會做出決定。