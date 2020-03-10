聯合國警告：疫情恐導致今年全球「蒸發2兆」

聯合國經濟學家9日警告，新型冠狀肺炎疫情肆虐，今年恐將使全球經濟蒙受1至2兆美元損失，呼籲各國政府加強支出以緩和疫情衝擊。世界衛生組織（WHO）則表示，新冠病毒蔓延全球100多個國家，球大流行的威脅「非常真實」。

聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）的一項報告論定，新冠肺炎疫情將使某些國家陷入衰退，也將使整體世界經濟的成長大幅趨緩。報告中說，新冠疫情已造成全球超過11萬人感染、3800多人喪生，恐將使全球經濟成長遠低於2.5%，而這個百分比「經常被視為世界經濟的衰退門檻」。

聯合國貿易暨發展會議全球化與發展戰略部門負責人柯居爾－萊特（Richard Kozul－Wright）警告，與去年9月的預測相較，「我們認為全球經濟今年可能會趨緩到2%以下，這恐怕會造成大約1兆美元損失」，並說在最壞情況下，損失會高達2兆美元。

疫情擴散百國 「不算全球大流行」

據世衛疫情圖資訊，全球新冠肺炎確診病例達11萬、死亡3817例，擴散105國家及地區。不過，世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）9日在記者會上表示，目前疫情仍未達到全球大流行（pandemic）， 僅認為病毒已前往許多國家，全球大流行的威脅變得「非常真實」（very real）

他認為僅看全球國家及病例總數不能說明全部情況，因為目前為止，全球病例高達93％集中在數個國家。他也強調這將是史上首個可控制的大流行，只要果斷採取早期行動，可以減緩病毒傳播速度並預防感染；且被感染的人中大多數將康復，例如在中國約8萬個病例中，逾70％康復並已出院。

但相較世衛的說法，美國媒體「新聞周刊」近日取得的美國國防部參謀首長聯席會議每日情報摘要指出，新冠肺炎可能在未來30天內成為全球大流行，美國國防部已制定應變計畫因應。