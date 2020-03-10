東奧若因疫情取消 專家：GDP降1.4％
「奧運停辦恐損失7.8兆日圓，若如期舉行GDP也會有0.9%下滑。」日本受疫情影響全面，根據日本SMBC日興證券推算，東京奧運一停，日本的經濟損失高達7.8兆日圓、相當於1.4%GDP下滑。但專家進行樂觀的推算後，「假設疫情在4月底前結束，奧運也如期舉行，GDP仍會下降0.9%。」
疫情影響日本全面
根據《日本時報》報導，根據日本證券公司SMBC日興證券推算，東京奧運一停，日本的經濟損失高達7.8兆日圓。
日本經濟將因疫情影響經濟，又得不到奧運賽事帶來的人潮紅利，經濟將因此受到重大衝擊，損失恐達7.8兆日圓、相當於GDP減少1.4個百分點。另一方面，專家也有進行樂觀的推估，「如果疫情在4月底前結束的話，奧運也照常舉行，GDP只會下降0.9%。」
然而，因為受到疫情深入各層面的影響，日本全體的公司總收入還是會下降14%。國際間疫情確診數量已突破11萬人，其中日本、韓國及義大利的疫情更是不見趨緩。運動員迎接即將到來的東京奧運賣力練習的同時，心中也不免有些恐慌，奧運更可能因全球疫情死亡人數上升而取消。
選手曝露感染風險
據《紐約時報》報導，儘管國際奧委會主席巴赫強烈支持東京奧運如期舉行，但美國奧委會首席醫療官芬諾夫指出，此時參加國際賽事的運動員一定程度上會有感染的風險。他提醒：「選手需謹記避免與競賽對手握手及近距離接觸。」
東京奧運若停辦，已經付出的像是宣傳、運輸安排等費用都將付諸流水，加上赴日旅客的餐飲、購物等相關支出，合計高達6700億日圓。另外，將日本國內消費下降、以及對中國的貿易萎縮等影響列入計算之後，預估經濟損失將達7.8兆日圓。
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