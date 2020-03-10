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華郵：美國股市、債市、油市 全都亮起衰退的訊號

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
金融市場顯示經濟衰退的風險真實存在。美國經濟學家呼籲政府快救市。美聯社
金融市場顯示經濟衰退的風險真實存在。美國經濟學家呼籲政府快救市。美聯社

華盛頓郵報報導，美國不管是股市、債市、油市，全都亮起衰退的訊號。

摩根大通上周致函客戶指出，市場顯示經濟衰退的機率高達90%。現在情況更糟，尤其是債市，10年期公債殖利率已經降到0.5%以下，連大衰退時期都不曾出現過的現象。

到底出了什麼事？全球經濟最近雪上加霜。新冠病毒引發的公衛危機，正發展成經濟危機，因為民眾待家裡、取消外出行程，除了乾洗手消毒液和衛生紙，什麼都不買。此外，原油供過於求，但俄羅斯仍擴大石油出口，沙烏地阿拉伯決定不減產了，啟動價格戰，導致油價8日重挫30%。

儘管仍有機會看到新冠病毒走完其歷程，事情在夏季來臨前大致回復正常，但專家廣泛預期，美國經濟未來幾周將出現遲滯至零成長，甚至短暫進入負成長。

美國聯準會經濟學家薩姆說：「我們會受挫。也許不是嚴重衰退，但正向那裡靠攏。」

金融市場看起來很慘，甚至有人擔心金融「管道」崩潰，銀行無法取得所有需要的短期信貸。

對經濟的更大威脅可能是個人或企業的信用違約。所以不論政治光譜為何，許多經濟學家都敦促國會和總統川普，快出手協助遭疫情衝擊的勞工和商家。

外界擔心，觀光旅遊業者和能源公司萬一撐不住，開始裁員或乾脆關門，給勞工、小企業，甚至關鍵城市造成更大的傷害。

如果人們丟工作，低薪勞工因疫情被迫待在家裡、沒錢可領，他們會付不起帳單。在新冠疫情發生之前，就有大約40%的美國人說，支付帳單有困難，失業後的壓力只會更大。

消費者支出占美國經濟約七成的比重。當人們無薪可領或僅僅是擔心失去收入，都會緊縮支出，形成惡性循環。

美國國會上周通過緊急支出法案，包括支持小企業的10億美元貸款補貼。但小布希總統時代的經濟顧問委員會主席胡巴德呼籲白宮，再擴大抒困方案，馳援航空業。

至於消費者這邊，經濟學家薩姆促請政府「現在就發錢給人民」，最快的做法是川普簽署行政命令，薪資暫停扣繳聯邦稅兩個月，這可以增加個人收入每月最高500美元。再由國會可以通過更大規模的支出法案。

疫情 債市

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