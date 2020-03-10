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股災預示衰退? 這些投資大咖為股海指點迷津

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
耶魯大學經濟學教授席勒（Robert Shiller）。（圖／美聯社）
耶魯大學經濟學教授席勒（Robert Shiller）。（圖／美聯社）

隨著全球股市慘遭血洗，美股道瓊指數9日暴跌逾2,000點，歐美股市主要指數跌幅超過7%，許多投資人擔心空頭市場即將來臨，接下來該怎麼操作？經濟前景又會如何發展？以下為知名經濟學家與投資專家各抒觀點：

●伊爾艾朗：不要逢低買進 應等待技術因素發揮作用

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）9日表示，突然的經濟暫停「尤其危險，因它同時破壞供需」，然而，這次與2008年危機的開端沒有直接相似之處，因此他不擔心銀行、支付和結算體系可能爆發問題。但他擔心，迄今為止，全球當局並未像過去那樣採取一致行動，

對於股市，伊爾艾朗說，投資人現在再度開始買進還為時過早，「不要逢低買進，要重視技術指標」，「市場將自行解決問題，但不幸的是，只有在遭受進一步破壞之後才會自行解決問題。你也不應該恐慌。」

伊爾艾朗說，現在該靜觀其變，等待技術因素發揮作用，儘管這可能會很痛苦。

他說，由於經濟和獲利展望惡化，公司債市場違約率可能會增加，「新債發行將進一步凍結，資產負債表脆弱的公司（現金少、到期債務高）將很難重新融資」。

●達里歐：動盪帶來大量機會

避險基金教父級人物、橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）9日推文表示，動盪時期同時帶來大量風險與大量機會，因此在確保安全遠離「破產風險」後，可尋找機會，因為這類時刻，多數人們大多聚焦風險，甚於機會」。

●羅比尼：2020年信貸危機將比往年更嚴重

紐約大學經濟學教授羅比尼（Nouriel Roubini）推文警告說，即將爆發經濟衰退和危機，而且將比2016年和2019年更加嚴重。

他預測，這場危機由能源和其他以槓桿操作的產業引發，並稱新冠疫情的的經濟衝擊是真切存在的。

羅比尼在推文中表示：「政策回應更加受限，（疫情）還衝擊流動性不佳的中小企業與勞工，全球債務攀升。即將爆發衰退／危機！」

●貝蘭克梵：恐懼會使市場續跌 預期迅速復甦

高盛集團前執行長貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）也推文表示，恐懼會促使市場進一步下跌，但預期當健康威脅消退後，會迅速復甦，「尤其在美國，基本經濟穩健、銀行受到良好約束，體系未過度槓桿操作」。「不像2008年，將避免必須耗費數年因應的系統性危險。」

●米納德：難以避免衰退 骨牌將繼續倒下

資產管理業者古根漢合夥公司（Guggenheim Partners）全球投資長米納德（Scott Minerd）表示，全球經濟衰退或許是無法避免的，因為市場最終對新冠疫情引發的金融和地緣政治風險「覺醒」。

米納德9日透過社群媒體表示：「市場不僅對新冠病毒的傳染覺醒，也對金融與地緣的衝擊影響覺醒。一旦世界進入衰退，企業獲利與現金留會產生連鎖反應，衰退現在顯然已無可避免。」

米納德說：「幾乎不可能確定下一個要倒下的骨牌，但篤定的一件事是，它們將繼續倒下。」

米納德表示，隨著能源債「暴跌」，可能波及到其他信貸市場領域，包括航空、住宿和零售，即使是有償債能力的企業，也可能難以將到期債務展期。他預測美國10年期公債殖利率年底前將達負50個基點的「公允價值」，殖利率甚至有可能跌破負2%。

●席勒：Fed須超越往常行動 才能擊敗危機

耶魯大學經濟學教授席勒（Robert Shiller）9日表示：「我在這個時間點上，並未有一套方案可提供聯準會，但我認為它必須是聽起來有創意且不同的。形式也好，措辭也好，在祭出時都必須是看起來很強而有力的。」

紐約大學經濟學教授羅比尼（Nouriel Roubini）。（圖／路透）
紐約大學經濟學教授羅比尼（Nouriel Roubini）。（圖／路透）
橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）。（圖／美聯社）
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安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。（圖／路透）
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資產管理業者古根漢合夥公司全球投資長米納德（Scott Minerd）。（圖／路透）
資產管理業者古根漢合夥公司全球投資長米納德（Scott Minerd）。（圖／路透）
高盛集團前執行長貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）。（圖／路透）
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疫情 債務 美股 聯準會 高盛

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