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懲罰俄國？王族謀反？沙烏地開打的「油價戰爭」

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英飛凌87億美元併Cypress通過美國安審查 還有大陸一關

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
英飛凌去年6月即宣布收購Cypress。路透
英飛凌去年6月即宣布收購Cypress。路透

英飛凌科技以87億美元收購賽普拉斯半導體的交易，獲得美國外國投資委員會（CFIUS）批准，對於因監管和國安疑慮而頻頻受益半導體業整合，算是跨出一小步。

賽普拉斯在一份聲明中說，CFIUS已完成審查，並確定不存在尚未解決的國家安全問題。英飛凌也已確認獲得批准。兩家公司表示，合併交易還需獲得中國國家市場監督管理總局的批准。

賽普拉斯周一盤後股價飆漲逾40%。

除英飛凌併購賽普拉斯一案外，半導體業其他重大收購案，像是輝達（Nvidia Corp.）併購以色列 Mellanox科技一案，也尚待大陸官方核准。

半導體 國安 以色列

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