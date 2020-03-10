油價暴跌！印度能源大亨安巴尼 亞洲首富寶座被馬雲取代

傷敵一千，自損八百？」2020年3月9日清晨，全球最大的石油蘊藏國——沙烏地阿拉伯——突襲發動了「油價戰爭」，除了大幅降低出口原油售價，更宣布將擴大增產。由於全球經濟目前正被武漢肺炎大流行與中國遲未復工所拖累，石油市場早就連月走衰、供過於求。因此沙烏地的激進策略，瞬間重創國際油價31.5%，創下自1991年波灣戰爭以來單日最大跌幅。儘管沙國官方說法，聲稱此舉是為了「懲罰俄國」拒絕配合OPEC的穩價減產；但同一時間，沙烏地在過去48小時內卻先後傳出「王族高階成員謀反被捕」，以及84歲的國王薩爾曼（King Salman）接近「駕崩」的不安謠言。極度動盪且不安的氣氛，亦讓中東各國高度焦慮且緊張。

2020-03-10 09:30