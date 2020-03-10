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油價暴跌！印度能源大亨安巴尼 亞洲首富寶座被馬雲取代
全球油價、股市9日暴跌，印度能源大亨安巴尼（Mukesh Ambani）滑落亞洲首富寶座，阿里巴巴創辦人馬雲重返亞洲首富寶座。
根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），安巴尼財富淨值9日減少58億美元，退居到亞洲第二富排名。
而阿里巴巴創辦人馬雲在2018年中後，再度重返第一名寶座，總資產445億美元，比安巴尼多出26億美元。
沙烏地阿拉伯和俄羅斯不再遵守減產協議後，油價在9日暴跌，成為29年來單日暴跌最多的一天。
新冠肺炎疫情雖縮減阿里巴巴部分業務，不過，阿里巴巴的損失透過雲端計算服務及手機應用程式成長需求而減輕。
相較之下，安巴尼的信實工業（Reliance Industries）就沒這麼樂觀。信實企業股價9日暴跌12%，為2009年來最多，阿里巴巴美國存託憑證也下滑6.8%。
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