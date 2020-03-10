美股暴跌、油價也崩盤 謝金河兩點預言：金融恐懼超限戰

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，加上原油價格下跌，美股慘遭血洗，9日出現2008年國際金融危機以來最慘烈的單日跌勢，道瓊指數今天暴跌2013點，3大指數跌幅都超過7%，而美股更創下23年來首度觸發熔斷機制，緊急暫停交易15分鐘。

全球投資人陷入恐慌狀態，對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書也憂心忡忡指出，這是一場「金融市場的超限戰」，而且市場上到處瀰漫著「不知道的恐懼」。原因是，受疫情重創的國家似乎都手足無措，尤其是歐洲從義大利一路爆，美國也日日創新高。

謝金河認為，「這樣的恐懼，就像一個人在踩不到底的海中游泳般，恐懼罩頂。」更甚者，現在金融市場也出現二個巨大變化，一是油價暴跌，二是前聯準會主席葛林斯班預告美國會出現負利率。

石油輸出國家組織（OPEC）上週未能與以俄羅斯達成減產共識，普丁宣布不減產，結果沙烏地阿拉伯乾脆放棄支撐油市，反而閃電宣布多數外銷油品大降價並揚言增產，市場看油價會跌至20美元。

謝金河分析，油價暴跌是非常不好的徵兆，代表經濟活動可能窒息，上次金融海嘯襲來，油價暴跌到32美元一桶，這回油價比金融海嘯更慘，產油國像中東地區，委內瑞拉、俄羅斯經濟都會被影響，「這是新一輪的超限戰。」

另外，現在債市也發出強烈訊息告訴川普危機來了，而且只靠聯準會降息也沒用，今天美國10年債殖利率跌至0.469%，30年債剩下0.973%，「這是史上未見，就像世界末日的拋售潮般。」