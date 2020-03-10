日圓勁升3%漲至三年最高 油價暴跌引發市場避險
日圓升至三年多高位，油價暴跌引發的衝擊橫掃全球，推動美股創下2008年12月以來的最大跌幅，美債殖利率創下歷史新低，市場風險偏好大幅下降。
美元兌日圓重貶約3%，至102.19，一度下跌約4%。紐約時間下午5:00，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大跌1.1%至94.895。
買盤也湧入瑞郎，瑞郎兌美元升至四年多來的最高水平，而挪威、墨西哥和加拿大等石油出口國貨幣受到重創。
歐元兌美元一度上漲1.9%，至1.1495，創2017年4月以來最大盤中漲幅。
Taylor Gloval Vision總裁 John Taylor說，美元對亞洲和新興市場貨幣將走強，但兌歐洲貨幣將大幅走弱，因為德國和瑞士將吸引資金流入，而聯準會（Fed）以不受限的附買回交易救市，為危機重災區「歐洲美元市場」提供資金。
挪威克朗兌美元跌至1985年以來最低，此前沙烏地打響石油價格戰，引發油價創下1991年海灣戰爭以來最大跌幅。美元兌加幣上漲1.4%，至1.3579，一度上漲2.6%，創三年多來最大漲幅。
美國10年公債殖利率跌至0.5%以下，30年期殖利率跌破0.9%。新冠病毒已經在全球半數國家和地區傳播。市場定價反映聯準會（Fed）可能在年中左右將政策利率降至零水平。
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