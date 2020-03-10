台積電ADR大跌5.9% 受費半狂瀉8.3%所累

過去沙烏地阿拉伯與俄羅斯幾經折衝，終於共組石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的減產聯盟；然而，這個聯盟卻在上周瓦解，沙、俄兩國更將各自增產，導致國際油市9日盤中崩跌。這回減產協議破局的主因，在於俄國不願再配合OPEC減產，而背後一個很重要的關鍵，就在於美國。

2020-03-10 00:41