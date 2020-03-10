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台積電ADR大跌5.9% 受費半狂瀉8.3%所累

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電周一ADR收盤大跌5.9%，隨費城半導體指數崩跌而下挫。

台積電ADR大跌5.9%，收在51.83美元，較台北交易股價溢價縮為2.1%。費城半導體指數大跌8.3%，創下2008年10月以來最大單日跌幅。

美國股市暴跌超過7.5%，創下金融危機以來最大跌幅，全面石油價格戰讓面臨新冠肺炎疫情的金融市場雪上加霜。公債殖利率暴跌，原油下跌逾20%，信用市場崩潰。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數暴跌2,013.76點，跌幅7.8%，報23,851.02點。標普500指數重挫7.6%，報2,746.56點，創下2008年12月以來最大跌幅。那斯達克綜合指數收跌7.3%，報7,950.68點。

台灣加權股價指數昨天大跌344.17點收10,977.64點。台積電跌3%，收305.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 66.06 -5.39 68.90 -4.12

中華電 CHT 108.07 -1.70 107.50 0.53

台積電 TSM 311.98 -5.88 305.50 2.12

聯電 UMC 14.57 -3.20 15.05 -3.21

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 半導體 紐約

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