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石油價格戰全面開打 國際油價崩25% 金價波動四年最高

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
國際油價暴跌引發全球股市狂跌，交易員面臨職涯首見慘況不忍卒睹。美聯社
國際油價暴跌引發全球股市狂跌，交易員面臨職涯首見慘況不忍卒睹。美聯社

油價格創29年來最大跌幅，沙烏地阿拉伯和俄羅斯都表態要增產以爭奪更多市場，讓新冠肺炎引發2009年以來首見需求下降的情況更雪上加霜。金價波動率升至四年高點，銅價觸及三年低點。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價創1991年以來最大跌幅

周一紐約和倫敦的原油期貨都暴跌約25%，上周的OPEC+聯盟會談破裂後，莫斯科和利雅全面開打價格戰。沙烏地阿拉伯大幅下調了官方原油價格，並威脅展開創紀錄的生產。同時，俄羅斯最大的原油生產商表示將在下月提高產量。

此外，國際能源總署原本的年度需求成長預期已經被調整，現在預計今年石油需求每天將減少90,000桶。

倫敦ICE期貨歐洲交易所布蘭特原油5月原油期貨下跌24%，收於34.36美元，盤中一度跌至31.02美元。紐約商業交易所4月交割西德州中級原油（WTI）期貨一度暴跌34%，至每桶27.34美元，收盤報31.13美元。

●黃金價格波動率在股市恐慌中升至四年高點

亞洲市場昨天開盤時，金價直接跳升至每英兩1,700美元上方，隨後回落，因基金經理變現用以彌補其他資產的虧損。金價30天預期波動率攀升至2015年12月以來的最高水平。

儘管一向有「亂世黃金」的說法，但在過去一個月裡，黃金的漲勢並不順利。籌集資金的需求促使一些投資者出售黃金變現，而對聯儲會降息的押注也提高了這種無息資產的吸引力。

「就波動性而言，這是正常現象，尤其是當市場預計聯準會（Fed）3月會議可能降息時，」Ava Trade首席市場分析師Naeem Aslam周一表示：「價格已經打破1700大關，使我們相信有很大機會再次突破這一水平。」

4月黃金期貨一度上漲1.9%，至每英兩,704.30美元，為2012年12月以來主力合約的最高價。之後回吐大部分漲幅；紐約時間下午1:32，在紐約商品交易所結算於1,675.70美元。

其他貴金屬的表現要比黃金差： 紐約商品交易所白銀下跌1.2%至每盎司17.054美元。紐約商業交易所白金下跌3.7%，鈀金下跌1.4%。

有些分析師預計黃金將繼續攀升。瑞銀集團的財富管理部門預測，價格可能在數周內上漲至1800美元，而花旗集團預計到2021年底金價飆升至2,000美元。

●銅價因原油崩盤和冠狀病毒恐慌而觸及三年新低

OPEC+聯盟崩潰引發了全面的石油價格戰，導致已經因對冠狀病毒爆發而感到恐慌的金融市場雪上加霜，美國股市、國債殖利率和石油價格紛紛暴跌。

「這不是可以預見的事情，這是市場上的黑天鵝，」 荷蘭銀行高級大宗商品經濟學家Casper Burgering在電話中說： 「這是一個新現實。」

倫敦下午5:51，倫敦金屬交易所（LME）三個月銅期貨下跌1.3%，收於報每噸5,535美元，此前一度暴跌了3.1%。

LME大多數其他金屬也走低，鎳下跌1.5%，鉛下跌2.9%，鋅下跌0.3%。

紐約 金價 油價

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