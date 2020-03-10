快訊

今轉涼！上午降雨影響北部最強 彭啟明：雨勢午後漸緩

道瓊暴跌逾2,000點 11年牛市危矣

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
市場目前消化的經濟衰退可能性很高。路透
市場目前消化的經濟衰退可能性很高。路透

美國股市暴跌超過7.5%，創下金融危機以來最大跌幅，全面石油價格戰讓面臨新冠肺炎疫情的金融市場雪上加霜。公債殖利率暴跌，原油下跌逾20%，信用市場崩潰。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數暴跌2,013.76點，跌幅7.8%，報23,851.02點。標普500指數重挫7.6%，報2,746.56點，創下2008年12月以來最大跌幅。那斯達克綜合指數收跌7.3%，報7,950.68點。

晶片股也創下2008年10月以來最大日跌幅，費城半導體指數重挫8.3%。

美股開盤即重挫，4分鐘內跌幅達到7%，觸發1987年「黑色星期一」崩盤後設立的熔斷機制，交易暫停了15分鐘。正巧11年前的今天，美股展開這波牛市行情。道瓊盤中一度跌至距離確認進入熊市區間僅約0.1個百分點。若市場從其紀錄高點回落20%，就確認進入熊市。

標普500指數較2月19日的歷史高點下跌近19%，若再下跌，將結束11年前這一天開始的創紀錄的多頭走勢。

標普500指數只有9檔成份股沒有下跌，能源類股暴跌20%。埃克森美孚和雪佛龍下跌超過12%。銀行股下跌11%，追蹤區域性銀行的ETF創2009年以來最大跌幅。

蘋果下跌7.9%，周一公布的數據顯示，蘋果2月在中國的智慧手機銷量不到50萬部，反映新冠病毒疫情導致對所有此類產品的需求減半。陶氏化學下跌22%。

因節制全球產量的OPEC+聯盟瓦解，原油價格創1991年海灣戰爭以來最大跌幅。WTI和布倫特收復部分失地，但跌幅仍超過20%。

石油價格暴跌可能顛覆世界各地的政治和預算，加劇高收益授信的緊張，也帶給各國央行壓力。通常，這對消費者來說是一個福音，但是冠狀病毒使他們越來越留在家中。

美國10年期公債殖利率跌破0.5%，30年期公債殖利率跌破0.9%，使得美國國債殖利率曲線歷史上的第一次全線低於1%。

「今日肯定會載入史冊，」Keator Group的管理合夥人Matthew Keator說。「市場目前消化的衰退可能性很高。」

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo也同意：「 市場非常擔憂，如果油價繼續下跌，就暗示全球經濟衰退已經不遠了。」

衡量投資人焦慮程度的芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數觸及2008年12月以來最高水準。

波音拖累給道瓊工業指數最重，暴跌13.4%，此前美國聯邦航空管理局(FAA)拒絕波音關於其停飛的737 Max客機布線系統符合安全標準，不進行調整的提議。

油價 標普 疫情

延伸閱讀

美股2008年以來最慘跌勢 道瓊狂挫逾2000點

美股一開盤即暴跌逾1,800點 啟動熔斷機制

再創新低！美10年與30年公債殖利率分別摜破0.4%與0.8%

道瓊電子期重挫 台指期開盤跌294點

相關新聞

黑色星期一重現？道指崩逾2000點 11年最大單日跌幅

交易員私下暗語：「黑色星期一」重現。由於原油價格下跌和新型冠狀病毒擴散，投資人飽受衝擊，股市收盤雪崩。

全球股災、美股熔斷 財金部會喊話護盤

新冠肺炎疫情持續蔓延之際，原油價格戰全面開打，國際油價昨天一度狂瀉逾三成，「黑天鵝」來襲加劇恐慌，全球股市殺聲震天。

雷曼式恐慌 油價、股市崩跌

新冠肺炎疫情持續蔓延、國際油價單日崩跌逾30%，這兩大「黑天鵝」同時來襲，加劇全球經濟成長憂慮，引發投資人陷入「雷曼式恐慌」，全球股市9日盤中慘遭「血洗」，美股開盤就重挫逾1,800點，歐、亞各大股市陸續跌入熊市，美國公債的殖利率更首度全面低於1%。

美股重挫 川普歸咎沙俄爭石油市場與假新聞

美國股市9日開始暴跌，一度啟動熔斷機制，暫停交易15分鐘。美國總統川普推特貼文指，沙烏地阿拉伯與俄羅斯爭奪石油市場與假新...

這次油價崩跌 對全球經濟「弊大於利」

以往油價挫跌，企業生產成本跟著下滑，有利經濟成長，但在新冠肺炎疫情全球迅速擴散，抑制消費支出與需求之際，這次油價崩跌對全球經濟卻是「弊大於利」，市場甚至轉而憂慮通縮，加重全球央行採取行動刺激經濟的壓力。

新冠病毒疫情爆發 iPhone在陸銷量大減六成

最新數據顯示，蘋果公司（Apple）的智慧手機2月在中國大陸的銷量不到50萬支，遠低於去年同期的127萬支，相當於年減近60%，凸顯新冠肺炎疫情對蘋果以及手機市場的挑戰之嚴峻。

伊爾艾朗專欄／OPEC紀律重整 三考驗

沙烏地阿拉伯放棄了「機動生產者模式」，並發動了引爆油市崩跌的價格戰，這個中東王國是在進行一項過去都能奏效的較勁計畫，以迫使其他產油大國恢復生產紀律。

整理包／油價狂瀉 會下探多低？

國際油價九日開盤一度狂瀉百分之三十，創一九九一年美國在伊拉克發動戰爭以來的最大跌幅，不久後跌幅收斂至百分之廿左右。原油價格為何一夕暴跌？會下探多低？

沙俄拆夥各自增產石油 美國是關鍵

過去沙烏地阿拉伯與俄羅斯幾經折衝，終於共組石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的減產聯盟；然而，這個聯盟卻在上周瓦解，沙、俄兩國更將各自增產，導致國際油市9日盤中崩跌。這回減產協議破局的主因，在於俄國不願再配合OPEC減產，而背後一個很重要的關鍵，就在於美國。

原物料挫 黃金一枝獨秀

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）減產談判破局，引爆沙烏地阿拉伯與俄羅斯的油價戰，國際原油價格9日盤中狂瀉逾31%，拖累基本金屬市場全面重挫，從銅、鋅到鐵礦砂全軍覆沒，資金轉往黃金避險，金價一枝獨秀。分析師預測，油價可能下探每桶近20美元，而金價很快就會升破每英兩1,800美元。

預期石油需求萎縮 11年首見

國際能源署（IEA）9日表示，由於新冠肺炎疫情造成全球經濟活動停擺，預估今年全球石油需求將會萎縮，為2009年來首見。

日GDP萎縮加劇 復甦蒙塵

日本去年最後三個月國內生產毛額（GDP）的萎縮幅度大於初估值，為2014年調高消費稅以來最大，加深新冠肺炎疫情拖累日本經濟陷入衰退的疑慮。

熱門新聞

美股一開盤即暴跌逾1,800點 啟動熔斷機制

17歲高中生改變世界 全球300萬人看他的新冠肺炎網站

美股期指暴跌 道瓊跌逾千點逼近觸動跌停機制

整理包／油價為何崩盤？會探多低？ 憂沙俄放手增產、原油氾濫

防你多買！日藥妝店賣口罩奇招 1件原價、第2件飆天價

經濟解析／國際油價暴跌 會對全球經濟造成什麼影響？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。