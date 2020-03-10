道瓊暴跌逾2,000點 11年牛市危矣

美國股市暴跌超過7.5%，創下金融危機以來最大跌幅，全面石油價格戰讓面臨新冠肺炎疫情的金融市場雪上加霜。公債殖利率暴跌，原油下跌逾20%，信用市場崩潰。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數暴跌2,013.76點，跌幅7.8%，報23,851.02點。標普500指數重挫7.6%，報2,746.56點，創下2008年12月以來最大跌幅。那斯達克綜合指數收跌7.3%，報7,950.68點。

晶片股也創下2008年10月以來最大日跌幅，費城半導體指數重挫8.3%。

美股開盤即重挫，4分鐘內跌幅達到7%，觸發1987年「黑色星期一」崩盤後設立的熔斷機制，交易暫停了15分鐘。正巧11年前的今天，美股展開這波牛市行情。道瓊盤中一度跌至距離確認進入熊市區間僅約0.1個百分點。若市場從其紀錄高點回落20%，就確認進入熊市。

標普500指數較2月19日的歷史高點下跌近19%，若再下跌，將結束11年前這一天開始的創紀錄的多頭走勢。

標普500指數只有9檔成份股沒有下跌，能源類股暴跌20%。埃克森美孚和雪佛龍下跌超過12%。銀行股下跌11%，追蹤區域性銀行的ETF創2009年以來最大跌幅。

蘋果下跌7.9%，周一公布的數據顯示，蘋果2月在中國的智慧手機銷量不到50萬部，反映新冠病毒疫情導致對所有此類產品的需求減半。陶氏化學下跌22%。

因節制全球產量的OPEC+聯盟瓦解，原油價格創1991年海灣戰爭以來最大跌幅。WTI和布倫特收復部分失地，但跌幅仍超過20%。

石油價格暴跌可能顛覆世界各地的政治和預算，加劇高收益授信的緊張，也帶給各國央行壓力。通常，這對消費者來說是一個福音，但是冠狀病毒使他們越來越留在家中。

美國10年期公債殖利率跌破0.5%，30年期公債殖利率跌破0.9%，使得美國國債殖利率曲線歷史上的第一次全線低於1%。

「今日肯定會載入史冊，」Keator Group的管理合夥人Matthew Keator說。「市場目前消化的衰退可能性很高。」

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo也同意：「 市場非常擔憂，如果油價繼續下跌，就暗示全球經濟衰退已經不遠了。」

衡量投資人焦慮程度的芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數觸及2008年12月以來最高水準。

波音拖累給道瓊工業指數最重，暴跌13.4%，此前美國聯邦航空管理局(FAA)拒絕波音關於其停飛的737 Max客機布線系統符合安全標準，不進行調整的提議。