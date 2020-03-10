黑色星期一重現？道指崩逾2000點 11年最大單日跌幅

交易員私下暗語：「黑色星期一」重現。由於原油價格下跌和新型冠狀病毒擴散，投資人飽受衝擊，股市收盤雪崩。

道瓊工業平均指數下跌2013.76點或7.79%收23851.02點，為2008年12月15日下跌7.87%以來最大單日跌幅。波音、蘋果、高盛和開拓重工個別拉低道指逾100點。

史坦普500指數暴跌225.81點或7.6%收2746.56點，金融和能源股領跌。那斯達克指數下跌624.94點或7.29%收7950.68點。

道指盤中最深下跌2158點。開盤幾分鐘後，跌幅觸發市場融斷機制，交易暫停了15分鐘，直到美東時間上午9:49重新開放。

道瓊指數過去未曾出現2000點的跌點，儘管今日跌幅很大，但只能排進史指第19大單日跌幅。

由於人們進一步擔心新型冠狀病毒會破壞全球供應鏈並使經濟陷入衰退，投資人繼續追求更安全的資產。指標10年期美國國債殖利率首次跌破0.5%，而30年期國債殖利率則跌破1%。10年期殖利率早盤一度跌至0.318%。

沙烏地阿拉伯7日大幅調降4月的官方原油銷售價格，這是由於新冠病毒衝擊全球需求，之前試圖支持石油市場的努力逆轉。在OPEC的談判破裂後，部分戰略家認為今年油價可能跌至每桶20元。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)表示：「與新冠病毒相比，原油市場已成更大的問題。」他補充說：「如果布蘭特原油繼續下低，史指幾乎不可能出現反彈。」

國際指標布蘭特原油期貨暴跌29.07%至每桶32.11元，之前曾下跌30％。美國西德州中質原油期貨(WTI)下跌30.98%至每桶28.49元，創下1991年以來最糟單日走勢。追蹤能源類股的能源精選類股SPDR基金下跌20.14%。

由於較低的殖利率為獲利率帶來壓力，銀行股遭受重創，而油價崩盤也可能導致能源公司違約。摩根大通、花旗集團和美國銀行的股價均下跌超過13%。

川普總統將股市大跌歸咎於媒體和石油價格戰，並推文指出，較低的汽油價格「有利消費者」。

投資人對新冠病毒的爆發感到不安，導致主要股指跌入修正區域。截至9日，全球感染病例已上升至超過11.1萬例，至少3800人死亡。在美國，紐約、加州和俄勒岡州都宣布進入緊急狀態，疫情正在惡化。

MUFG聯合銀行首席金融經濟學家魯普基(Chris Rupkey)表示：「認為汽油價格降低有助勞工，並給消費者支出和經濟帶來提振，這種想法似乎無法緩解對股市的打擊。」

另一項避險資產黃金突破每盎司1700元，觸及2012年12月來的最高水平。銅價觸及3年低點2.46元。鑑於銅在電氣設備和製造業中的應用，銅被視為滿足廣泛經濟需求的指標。

聯準會(Fed)上周宣布緊急降息以應對新冠病毒的經濟影響，為金融危機以來首見。川普總統6日簽署了一項83億元的龐大支出法案，以援助醫學研究。

紐約Fed表示，將增加提供給銀行的短期資金需求量。為了確保資金或附買回市場運作正常，該行表示將在12日之前將其隔夜操作提供的金額從1000億元提高至1500億元。

交易員預計，Fed將在下周3月的會議上將利率調降75基點。根據CME FedWatch工具顯示，本月降息1個百分點的可能性為29.2%。

【中央社／紐約9日專電】

國際油價崩盤、新冠肺炎疫情蔓延，美股利空壓境，道瓊指數今天暴跌2013點，3大指數跌幅都超過7%，創2008年全球金融海嘯爆發以來最糟表現，延續11年的牛市瀕臨終結。

新冠肺炎全球疫情不斷惡化，沙烏地阿拉伯與俄羅斯又因減少產油談不攏而打起油價戰，投資人恐慌加劇，全球多地股市暴跌。美股早盤一度因標準普爾500指數跌幅達7%而暫停交易15分鐘，23年來首度觸發熔斷機制。

美股恢復交易後賣壓依舊沉重，道瓊工業指數終場狂瀉2013.76點，跌幅7.79%，收在23851.02點。標普500指數大跌225.81點，跌幅7.6%，收在2746.56點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫624.94點，跌幅7.29%，收在7950.68點。

道瓊指數史上首度單日暴跌逾2000點，創2008年10月15日崩跌7.87%以來最糟表現。標普500指數11大類股全面收黑，能源股慘跌20%，金融股隨美國長天期公債殖利率再創新低而重挫近11%。

全球金融市場腥風血雨，主要因石油輸出國家組織（OPEC）上週未能與以俄羅斯為首的夥伴達成減產共識，沙烏地阿拉伯隨後放棄支撐油市，閃電宣布多數外銷油品大降價並揚言增產，導致國際油價今天狂跌24%，創1991年波灣戰爭爆發以來最慘單日跌勢。

美國能源股受創慘重，埃克森美孚（Exxon Mobil）與雪佛龍（Chevron）股價分別大跌12.2%、15.4%，西方石油公司（Occidental Petroleum）跌幅更達52%。

銀行業獲利空間因市場利率走低而遭壓縮，加上油價崩盤恐引爆能源公司債務違約潮，金融股走勢一蹶不振。花旗集團（Citigroup）、美國銀行（BofA）與摩根大通（JPMorgan Chase）股價跌幅都超過13.5%。

指標科技股也賣壓沉重。蘋果公司（Apple）股價大跌7.9%，微軟（Microsoft）、臉書（Facebook）與Google母公司Alphabet跌幅都超過6%。

費城半導體指數大跌8.34%，超微（AMD）與美光科技（Micron Technology）股價跌逾10%，台積電美國存託憑證（ADR）重挫5.9%。

美股早盤觸發熔斷機制時，3大指數都從2月所創歷史高點回檔逾18%。全球金融海嘯爆發後，美股於2009年3月9日觸底，就此開啟史上最長牛市（多頭市場），卻在11週年的今天險些從前波高點拉回20%、跨過熊市（空頭市場）門檻。

新冠肺炎疫情擴散，全球經濟前景備受威脅。美股過去兩週上沖下洗，投資人飽受驚嚇，紛紛拋售股票等高風險資產，搶進美國公債、黃金、日圓等熱門避險標的。

美國長天期公債價格持續上漲，10年期券種殖利率今天一度降至0.318%，30年期券種殖利率也跌破1%關卡，再創歷史新低。與此同時，國際金價飆破每盎司1700美元大關，創2012年12月以來新高。

為支撐經濟，美國聯邦準備理事會（Fed）上週緊急調降基準利率2碼（0.5個百分點），美國總統川普也簽署83億美元抗疫支出法案。紐約聯邦準備銀行今天宣布增加對金融體系挹注資金，以滿足銀行業短期融資需求。

市場人士普遍預期聯準會將進一步救市。芝加哥商品交易所（CME）預測聯準會利率走向的FedWatch數據顯示，聯邦公開市場委員會（FOMC）下週集會時一口氣降息3碼的機率超過70%。