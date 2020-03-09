油價重挫 加密幣市場也遭血洗 市值蒸發逾260億美元

隨著國際油價崩跌、全球股市延續先前跌勢，加密貨幣市場9日也難逃大跌厄運。

根據Coinmarketcap.com的報價，截至台北時間9日下午1時17分，加密貨幣市場慘遭血洗，市值減損264.3億美元。約略同時，市值最高的比特幣也在24小時內重挫逾10%。

上周石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的減產協議破局後，沙烏地阿拉伯調降油價，象徵國際油價戰全面開打，導致布蘭特原油9日一度暴跌30%至每桶31.02美元，寫下2016年2月以來低點，加密貨幣市場也隨之挫跌。

在此同時，日、港等各國股市也大跌，美股道瓊指數一開盤即崩跌1,800點。

以太幣、瑞波幣、比特幣現金等主要加密幣，也寫下雙位數跌幅。儘管比特幣9日大跌，今年來仍上揚約9%。

加密幣價格劇烈起伏並不罕見，這些數位貨幣向來以波動性高著稱。而市場人士表示，現在可能正是買進一些比特幣的時機。

加密資產投資基金Kenetic資本創辦人朱沛宗向CNBC表示，對長期持有的投資人而言，比特幣逢價格走跌時，非常適合買進。他認為，未來勢必還會見到因總體經濟情勢和金融震撼而起的市場波動，但到頭來，長期投資數位前景與主要數位資產比特幣，將成為投資致勝之道。