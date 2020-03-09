油價重挫 加密幣市場也遭血洗 市值蒸發逾260億美元

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
國際股市9日持續崩跌，比特幣在內的加密貨幣也隨之沉淪。 路透
國際股市9日持續崩跌，比特幣在內的加密貨幣也隨之沉淪。 路透

隨著國際油價崩跌、全球股市延續先前跌勢，加密貨幣市場9日也難逃大跌厄運。

根據Coinmarketcap.com的報價，截至台北時間9日下午1時17分，加密貨幣市場慘遭血洗，市值減損264.3億美元。約略同時，市值最高的比特幣也在24小時內重挫逾10%。

上周石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的減產協議破局後，沙烏地阿拉伯調降油價，象徵國際油價戰全面開打，導致布蘭特原油9日一度暴跌30%至每桶31.02美元，寫下2016年2月以來低點，加密貨幣市場也隨之挫跌。

在此同時，日、港等各國股市也大跌，美股道瓊指數一開盤即崩跌1,800點。

以太幣、瑞波幣、比特幣現金等主要加密幣，也寫下雙位數跌幅。儘管比特幣9日大跌，今年來仍上揚約9%。

加密幣價格劇烈起伏並不罕見，這些數位貨幣向來以波動性高著稱。而市場人士表示，現在可能正是買進一些比特幣的時機。

加密資產投資基金Kenetic資本創辦人朱沛宗向CNBC表示，對長期持有的投資人而言，比特幣逢價格走跌時，非常適合買進。他認為，未來勢必還會見到因總體經濟情勢和金融震撼而起的市場波動，但到頭來，長期投資數位前景與主要數位資產比特幣，將成為投資致勝之道。

比特幣 油價 美股

延伸閱讀

電價估凍漲 台電低點加碼現貨購煤

俄羅斯和沙烏地選在此時為減產鬧翻 原因出在這一國

經濟解析：油價崩跌令新興市場央行進退維谷

單日跌幅近30年來最大！法國財長呼籲沙國協調油價問題

相關新聞

新冠肺炎蔓延 紐約聯準銀行對市場挹注更多現金

美國紐約聯邦準備銀行今天宣布，將把每天對金融市場的現金挹注量提高500億美元，來到1500億美元，作為面臨2019年冠狀...

美股一開盤即暴跌逾1,800點 啟動熔斷機制

由於市場擔憂新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，且國際原油價格戰全面開打使恐慌加劇，導致美股道瓊9日開盤重挫逾1,800點。

神準猜中Fed緊急降息的高盛：美利率將降回歷史低點

由於美國經濟成長因新冠肺炎疫情陷入停滯，高盛經濟學家調整預測，聯準會（Fed）將在兩個月內把利率降回2016年的歷史低點...

沙烏地開打油價戰爭！石油暴跌懲罰俄國？王族謀反添亂？

「傷敵一千，自損八百？」2020年3月9日清晨，全球最大的石油蘊藏國——沙烏地阿拉伯——突襲發動了「油價戰爭」，除了大幅降低出口原油售價，更宣布將擴大增產。由於全球經濟目前正被武漢肺炎大流行與中國遲未復工所拖累，石油市場早就連月走衰、供過於求。因此沙烏地的激進策略，瞬間重創國際油價31.5%，創下自1991年波灣戰爭以來單日最大跌幅。

俄羅斯和沙烏地選在此時為減產鬧翻 原因出在這一國

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）上周的減產協議破局，造成今（9）日原油期貨市場開盤即崩跌，布蘭特原油價格甚至最低跌至...

IEA：今年全球石油需求可能萎縮 金融海嘯至今首見

國際能源署（IEA）9日表示，由於新冠肺炎疫情造成全球經濟活動停擺，預估今年全球石油需求將為2009年來首度下滑。

期指暴跌觸發暫停交易 美股熔斷機制有三關卡阻跌

美股標準普爾500指數期貨昨天晚上重挫5%，觸發所謂的「熔斷機制」而暫停交易。全球股災亞股全趴，美股今天開盤時，市場關心...

單日跌幅近30年來最大！法國財長呼籲沙國協調油價問題

法國財長勒梅爾9日向今年G20輪值主席國沙烏地阿拉伯提出呼籲，希望沙國就油價問題進行協調，以免造成市場波動以及其他國家的...

經濟解析／國際油價暴跌 會對全球經濟造成什麼影響？

以往油價挫跌，企業的生產成本與消費者的支出跟著下滑，有利於經濟成長，但在新冠肺炎疫情全球迅速擴散抑制消費支出之際，此次油...

再創新低！美10年與30年公債殖利率分別摜破0.4%與0.8%

受新冠肺炎疫情與OPEC和俄羅斯減產談判破裂影響，市場恐慌情緒再度升高，美國10年期公債殖利率9日延續8日跌勢，進一步跌...

油價崩 疫情燒 全球股市震盪

美股期指8日湧現拋售潮，道瓊工業指數9日開盤時料將大跌1200點，主因是新冠病毒疫情重挫原油價格，啟動價格戰全面開打。

沙、俄石油削價大戰 美國受池魚之殃

沙烏地阿拉伯、俄國在玩削價競爭，卻造成美國石油公司受害？由於俄國近日拒絕國際石油組織的減產要求，沙烏地阿拉伯為此憤而大幅增產2百萬桶，並向中國提供低價石油

熱門新聞

美股一開盤即暴跌逾1,800點 啟動熔斷機制

國際油價開盤狂瀉30% 因OPEC+瓦解引爆價格戰

17歲高中生改變世界 全球300萬人看他的新冠肺炎網站

美股期指暴跌 道瓊跌逾千點逼近觸動跌停機制

整理包／油價為何崩盤？會探多低？ 憂沙俄放手增產、原油氾濫

懊悔年少不懂理財！退役NBA巨星韋德脫手16輛豪車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。