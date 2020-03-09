神準猜中Fed緊急降息的高盛：美利率將降回歷史低點

由於美國經濟成長因新冠肺炎疫情陷入停滯，高盛經濟學家調整預測，聯準會（Fed）將在兩個月內把利率降回2016年的歷史低點。

高盛首席經濟學家哈祖斯於9日的報告表示，聯準會將在3月17日-18日和4月28日-29日這兩次決策會議上，各降50個基點（2碼）。

聯準會完成這兩次降息後，美國基準利率將回到2016年的歷史低點0%-0.25%。聯準會上周已緊急降息2碼，為2008年以來首見。

高盛在2月底時，原本還預估聯準會今年利率將保持按兵不動。直到9日之前，高盛還預估聯準會3、4月只會各降息25個基點。