聽新聞
test
0:00 / 0:00
神準猜中Fed緊急降息的高盛：美利率將降回歷史低點
由於美國經濟成長因新冠肺炎疫情陷入停滯，高盛經濟學家調整預測，聯準會（Fed）將在兩個月內把利率降回2016年的歷史低點。
高盛首席經濟學家哈祖斯於9日的報告表示，聯準會將在3月17日-18日和4月28日-29日這兩次決策會議上，各降50個基點（2碼）。
聯準會完成這兩次降息後，美國基準利率將回到2016年的歷史低點0%-0.25%。聯準會上周已緊急降息2碼，為2008年以來首見。
高盛在2月底時，原本還預估聯準會今年利率將保持按兵不動。直到9日之前，高盛還預估聯準會3、4月只會各降息25個基點。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言