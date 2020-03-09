美股一開盤即暴跌逾1,800點 啟動熔斷機制

「傷敵一千，自損八百？」2020年3月9日清晨，全球最大的石油蘊藏國——沙烏地阿拉伯——突襲發動了「油價戰爭」，除了大幅降低出口原油售價，更宣布將擴大增產。由於全球經濟目前正被武漢肺炎大流行與中國遲未復工所拖累，石油市場早就連月走衰、供過於求。因此沙烏地的激進策略，瞬間重創國際油價31.5%，創下自1991年波灣戰爭以來單日最大跌幅。

2020-03-09 20:10