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美股一開盤即暴跌逾1,800點 啟動熔斷機制
由於市場擔憂新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，且國際原油價格戰全面開打使恐慌加劇，導致美股道瓊9日開盤重挫逾1,800點。
道瓊工業指數開盤即暴跌7.29%或1,884.88點報23,979.9點、那斯達克指數大跌588.18點或6.86%報7,897.44點。標普500指數重挫7%或208.16點報2764.21點。
由於標普500指數跌幅達到7%，啟動熔斷機制，美股三大指數暫停交易15分鐘。
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