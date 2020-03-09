俄羅斯和沙烏地選在此時為減產鬧翻 原因出在這一國

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）上周的減產協議破局，造成今（9）日原油期貨市場開盤即崩跌，布蘭特原油價格甚至最低跌至每桶31美元。這場協議會破局的原因，在於俄羅斯不願再配合OPEC減產，而背後一個很重要的關鍵，就在於美國。

俄國能源部長諾瓦克上周五（6日）在OPEC會議上向沙烏地阿拉伯等成員國表示，俄國決定不再配合OPEC減產。因為俄國認為，在新冠肺炎疫情打擊原油需求的同時提高油價，等於是送給美國頁岩油業一份大禮。

在俄國石油業持續減產的同時，美國頁岩油業者已供應全球油市數百萬桶原油，是時候該給這些美國業者一些壓力。

過去三年多來，俄國一直與沙國等OPEC成員國聯手，控制石油產出和支撐油價，但OPEC+的減產協議，卻助長了美國的頁岩油業。

同時，俄國也日益不滿美國川普政府，利用能源做為政治和經濟的工具，尤其是美國利用制裁阻擋了一條連接西伯利亞油田和德國的管線Nord Stream 2的完工。美國白宮也盯上了俄國國營石油公司Rosneft在委內瑞拉的事業。

俄國國營智庫世界經濟和國際關係研究所（IMEMO）所長戴金表示：「俄國政府決定犧牲OPEC+，以阻擋美國頁岩油業者，和懲罰美國對Nord Stream 2計畫的破壞。」「讓沙國失望當然是很冒險，但這就是俄國現在的策略。」

據消息人士透露，諾瓦克和其團隊幾個月前就已告訴沙國官員，俄國願意繼續留在OPEC+內，但不願意再進一步減產。

當新冠肺炎疫情2月初開始破壞中國大陸的經濟活動，減少20%的大陸對沙國石油需求時，沙國曾試圖說服俄國配合減產，但被俄國拒絕。

當分析師預測今年的石油需求將會是繼全球金融危機以來最差的一年時，沙國陣營又再次希望說服俄國減產，但俄國仍然不願答應，並認為美國頁岩油業者也應該要一起共體時艱。

在上周的會議裡，沙國做了最後一次努力希望俄國答應減產，但俄國仍然未被說動，兩國能源部長在會場甚至零互動。

Rosneft發言人利昂提夫表示，他們樂見這場破局，現在他們可以衝刺市占率。「如果一直向夥伴國讓步，那就不叫做夥伴。我們等著看美國頁岩油業者在這種情況下有什麼感受。」

不過，和美國頁岩油業者對抗的這個決定，也可能會有反效果。雖然許多德州或其他頁岩油產區的鑽油業者早已負債累累、很好對付，但像是埃克森美孚和雪佛龍等美國大型石油公司，現在也都掌控了許多頁岩油田，且擁有強大財力可以抵擋油價下滑。

俄國目前短期內立於一個抵擋油價下滑的好位子。能讓俄國預算收支平衡的油價是每桶42美元，俄國財政部也已儲備了數十億美元的預備基金。不過，新冠肺炎對全球經濟的影響仍舊不明，且數百萬桶的原油即將氾濫到市場上。華爾街分析師警告，油價可能跌破近期低點的每桶26美元。

重度仰賴石油支應政府支出的沙國所受到的經濟衝擊將更立即。沙國政府將用盡一切誘因刺激增產，好在油價下跌時極大化收入。

Rapidan能源顧問公司總裁暨前美國國家安全會議職員麥克奈利表示，油價將會下跌到莫斯科或利雅德有一方叫停這場耐久戰，或是北美產量受到大幅抑制。