蘋果iPhone 2月大陸銷量不到50萬支

中國信息通信研究院（CAICT）9日發布的數據顯示，蘋果公司2月在中國大陸的智慧手機銷量不到50萬支，遠低於去年同期的127萬支，凸顯新冠肺炎疫情對手機市場的衝擊。

蘋果智慧手機2月在大陸的銷量降至49.4萬支，而1月銷量略高於200萬支。根據中國信息通信研究院2月24日公布的資料，1月時大陸整體智慧手機出貨量較2019年同月銳減36.6%至2,036.6萬支，但出貨大幅萎縮的是Android智慧手機，降幅近四成，蘋果iPhone表現則相對穩定，1月出貨量略高於200萬支，幾乎與2019年1月持平。