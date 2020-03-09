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IEA：今年全球石油需求可能萎縮 金融海嘯至今首見

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
IEA表示，由於新冠肺炎疫情造成全球經濟活動停擺，預估今年的全球石油需求將為2009年來首度下滑。美聯社
IEA表示，由於新冠肺炎疫情造成全球經濟活動停擺，預估今年的全球石油需求將為2009年來首度下滑。美聯社

國際能源署（IEA）9日表示，由於新冠肺炎疫情造成全球經濟活動停擺，預估今年全球石油需求將為2009年來首度下滑。

IEA下修2020年每日原油需求預測，調降約100萬桶至每日9,990萬桶，意味今年每日需求將比去年減少9萬桶，是2009年以來首見萎縮。

IEA的中期展望報告顯示，若照各國政府無法抑制肺炎疫情的極端情境來看，每天的原油消費最多甚至可能減少73萬桶。比較樂觀的假設情境則是需求仍會成長，每日增加48萬桶，前提是中國大陸的疫情很快得到控制。

新冠肺炎疫情拖累各國工業活動急速降溫，特別是中國大陸、其他亞洲國家及義大利，也導致陸空運輸需求放緩。

IEA署長畢羅表示，新冠肺炎危機正影響涵蓋許多領域的能源市場，包括煤炭、天然氣以及再生能源，而且對原油市場的衝擊特別嚴重，因為疫情造成人和商品無法流動。

畢羅也說，在全球石油產業考慮新投資和經商策略之際，新冠肺炎危機增添了石油業者面臨的不確定性。

新冠肺炎 疫情

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