經濟解析：油價崩跌令新興市場央行進退維谷

分析師表示，油價暴跌已重創許多新興市場貨幣，而在預期成長放緩之際，新興市場央行現在面臨著如何支持其經濟的「政策困境」。

Fitch Solutions的國家風險與全球策略主管Cedric Chehab說，新興市場央行同時面臨本國貨幣劇貶與成長趨緩兩大困題。

他並表示，新興市場央行面臨進退維谷的困境，究竟該降低利率以刺激成長，或是升息以支持本幣？

在石油輸出國組織（OPEC）上周未能與包括俄羅斯在內的盟國達成協議以進一步減產後，兩大產油國沙烏地阿拉伯與俄羅斯發動油價戰，導致國際油價9日崩跌至每桶30美元左右 。

另據路透社報導，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯大幅調降4月的價格，還計劃下個月將日產量提高到1,000萬桶以上。沙烏地目前每天生產970萬桶，但其產量卻擴增至1,250萬桶。

Chehab認為，油市暴跌傷害了對石油和天然氣重度暴險的新興經濟體的貨幣，例如墨西哥和俄羅斯，以及印尼等經常帳和財政「雙赤字」的國家。

俄羅斯盧布9日盤中兌美元重貶6％以上，墨西哥披索兌美元下挫4％以上，印尼盾兌美元跌近1％。

油市和新興市場貨幣走疲，適逢全球經濟因新冠肺炎疫情擴散而備感壓力。數國央行已降息以減輕疫情對經濟打擊，預計還會有更多央行跟進。

疫情擴散全球也傷害了對石油的需求。ClipperData商品研究主管史密斯（Matt Smith）表示，石油需求受到打擊，加上供給預期增加，正對油市造成「雙重打擊」。

他說，展望未來，除非油價重挫迫使沙俄兩國重回談判，否則情勢不會好轉。