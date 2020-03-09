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單日跌幅近30年來最大！法國財長呼籲沙國協調油價問題
法國財長勒梅爾9日向今年G20輪值主席國沙烏地阿拉伯提出呼籲，希望沙國就油價問題進行協調，以免造成市場波動以及其他國家的經濟動盪。全球金融市場9日受國際油價暴跌逾30%影響普遍大跌，
勒梅爾法國新聞電台（France Info radio）說：「長期來看，油價若跌太多將連帶讓市場感到擔憂，並對我們的企業財務與經濟帶來影響。」
國際油價9日跌深逾32%，創下1991年第一次波灣戰爭以來單日最大跌幅紀錄。
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