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經濟解析／國際油價暴跌 會對全球經濟造成什麼影響？

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單日跌幅近30年來最大！法國財長呼籲沙國協調油價問題

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
國際油價9日創近30年來最大單日跌幅，拖累全球市場大幅走跌。美聯社
國際油價9日創近30年來最大單日跌幅，拖累全球市場大幅走跌。美聯社

法國財長勒梅爾9日向今年G20輪值主席國沙烏地阿拉伯提出呼籲，希望沙國就油價問題進行協調，以免造成市場波動以及其他國家的經濟動盪。全球金融市場9日受國際油價暴跌逾30%影響普遍大跌，

勒梅爾法國新聞電台（France Info radio）說：「長期來看，油價若跌太多將連帶讓市場感到擔憂，並對我們的企業財務與經濟帶來影響。」

國際油價9日跌深逾32%，創下1991年第一次波灣戰爭以來單日最大跌幅紀錄。

油價 法國

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