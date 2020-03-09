快訊

口罩實名制2.0網路預購 民眾自付物流費

經濟解析／國際油價暴跌 會對全球經濟造成什麼影響？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經濟解析／國際油價暴跌 會對全球經濟造成什麼影響？

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
以往油價挫跌，企業的生產成本與消費者的支出跟著下滑，有利於經濟成長，但在新冠肺炎疫情全球迅速擴散抑制消費支出之際，此次油價崩跌將對全球經濟造成負面衝擊。 本報資料照片
以往油價挫跌，企業的生產成本與消費者的支出跟著下滑，有利於經濟成長，但在新冠肺炎疫情全球迅速擴散抑制消費支出之際，此次油價崩跌將對全球經濟造成負面衝擊。 本報資料照片

以往油價挫跌，企業的生產成本與消費者的支出跟著下滑，有利於經濟成長，但在新冠肺炎疫情全球迅速擴散抑制消費支出之際，此次油價崩跌將對全球經濟造成負面衝擊。

石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯針對如何管理全球石油供應的談判破局，引爆了一場慘烈的石油戰爭，油價摔至每桶30美元以下。

一般來說，由供給帶動的油價下跌，對全球成長具有正面影響，降低企業成本並使更多錢落入消費者的口袋。但彭博資訊經濟學家認為，這次情況恐怕不一樣。

油價下跌通常對沙烏地阿拉伯這類產油國來說是壞消息，對歐元區和日本這類消費國來說是好消息，而隨著消費者節省了部分能源支出，對全球成長具有正面的淨影響。

彭博經濟學家說，這次油價重挫的淨影響，在時機恐怕沒那麼正面。產油國仍將蒙受損失（儘管沙烏地顯然認為可藉由壓縮高成本競爭者獲得長期利益）；消費者將受益，但隨著新冠肺炎疫情造成的停工風險隱隱浮現，可能沒有動機或機會將省下的能源支出轉移到其他花費上。

彭博經濟學家舉一個極端的例子說，油價下跌將使中國大陸家庭省下更多錢，但面對病毒感染的風險，中國民眾不會急著去商店花錢。 如果其他國家面臨類似的疫情（現在看來是有可能的），那麼低油價可能不會像以往一樣對經濟成長產生正面影響。

對中央銀行來說，油價大跌對通膨和通膨預期的打擊，非但不受歡迎、時機也不對，還提高通縮風險，更進一步壓縮其有限的貨幣政策空間。日本銀行和歐央行已面臨疫情衝擊，接近於零的政策空間如今變得更少了。

同樣值得注意的是，雖然此次油價暴跌的近因是供應增加，但油市早已遭受疫情造成的需求疲軟打擊。需求驅動的油價下跌是全球成長走弱的結果，而不是強勁擴張的催化劑。

彭博經濟學家指出，其他因素也已改變。美國的能源平衡正在轉變，因為頁岩氣革命使這個全球最大經濟體從能源淨進口國變成淨出口國。過去因油價下跌而受益匪淺的美國，現在反而蒙受一些損失，尤其是以水力壓裂法產油的頁岩油廠商，其生產成本相對較高。

低油價的持續且正面的供應衝擊（在新冠肺炎疫情過去後仍維持低油價），肯定具有正面影響，有助於全球經濟重新站穩腳步，尤其是對飽受打擊的旅遊業提供支持。

彭博經濟學家認為，在新冠肺炎疫情可能引發全面全球恐慌之際，油價暴跌的直接影響很可能與過去相反。石油生產商立即受創，石油消費者在隔離的狀態下不會多花錢，油價殘酷的跌勢加劇了驚慌失措的不確定感。

油價 新冠肺炎

延伸閱讀

油價暴跌 英德法股市開盤重挫逾7%

疫情籠罩油價大跌 澳股暴跌逾7% 2008年來最糟

油價崩 疫情燒 全球股市震盪

沙、俄石油削價大戰 美國受池魚之殃

相關新聞

單日跌幅近30年來最大！法國財長呼籲沙國協調油價問題

法國財長勒梅爾9日向今年G20輪值主席國沙烏地阿拉伯提出呼籲，希望沙國就油價問題進行協調，以免造成市場波動以及其他國家的...

經濟解析／國際油價暴跌 會對全球經濟造成什麼影響？

以往油價挫跌，企業的生產成本與消費者的支出跟著下滑，有利於經濟成長，但在新冠肺炎疫情全球迅速擴散抑制消費支出之際，此次油...

美國務卿不甩世衛狂講「武漢病毒」 陸譴責：做法卑劣

美國國務卿龐培歐上周將新冠病毒稱為「武漢病毒」（Wuhan Virus），引起美國與中國大陸之間新的外交爭執，中國大陸外...

期指暴跌觸發暫停交易 美股熔斷機制有三關卡阻跌

美股標準普爾500指數期貨昨天晚上重挫5%，觸發所謂的「熔斷機制」而暫停交易。全球股災亞股全趴，美股今天開盤時，市場關心...

再創新低！美10年與30年公債殖利率分別摜破0.4%與0.8%

受新冠肺炎疫情與OPEC和俄羅斯減產談判破裂影響，市場恐慌情緒再度升高，美國10年期公債殖利率9日延續8日跌勢，進一步跌...

油價崩 疫情燒 全球股市震盪

美股期指8日湧現拋售潮，道瓊工業指數9日開盤時料將大跌1200點，主因是新冠病毒疫情重挫原油價格，啟動價格戰全面開打。

沙、俄石油削價大戰 美國受池魚之殃

沙烏地阿拉伯、俄國在玩削價競爭，卻造成美國石油公司受害？由於俄國近日拒絕國際石油組織的減產要求，沙烏地阿拉伯為此憤而大幅增產2百萬桶，並向中國提供低價石油

日圓兌美元升穿104至3年高點 日經指數跌破2萬點

日圓今天早上在東京外匯市場兌美元匯價狂升逾1%，觸及103日圓中段區間，創2016年11月以來最高價位。同時間，東京股市...

金價一舉突破1,700美元 高盛看好再戰1,800大關

國際金價盤中突破1,700美元大關，為2012年底來最高，反映在油市大跌、股市動盪與新冠疫情擴散之際，全球資金湧入避險資...

沙烏地砍價增產引爆價格戰 國際油價狂跌20%

沙烏地阿拉伯大砍官訂售油價格（OSP）並宣布大幅提高原油產量計畫，觸發全球原油價格戰後，原油期貨今天創下1991年來最大...

整理包／油價為何崩盤？會探多低？ 憂沙俄放手增產、原油氾濫

國際油價9日開盤一度狂瀉30%，創1991年美國在伊拉克發動戰爭以來的最大跌幅，不久後跌幅收斂至20%左右，紐約西德州原...

蘋果加強防疫！ 庫克鼓勵全球大多數員工在家工作

全球新冠肺炎蔓延，蘋果執行長庫克（Tim Cook）提供蘋果全球大多數辦公室員工在家工作的選擇，稱新冠肺炎疫情爆發是前所...

熱門新聞

國際油價開盤狂瀉30% 因OPEC+瓦解引爆價格戰

瑞士24萬片口罩被德國攔截 急召大使抗議

美股期指暴跌 道瓊跌逾千點逼近觸動跌停機制

整理包／油價為何崩盤？會探多低？ 憂沙俄放手增產、原油氾濫

懊悔年少不懂理財！退役NBA巨星韋德脫手16輛豪車

梅根王妃突現身倫敦學校 盤查學生身分惹民怨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。