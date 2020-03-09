經濟解析／國際油價暴跌 會對全球經濟造成什麼影響？

以往油價挫跌，企業的生產成本與消費者的支出跟著下滑，有利於經濟成長，但在新冠肺炎疫情全球迅速擴散抑制消費支出之際，此次油價崩跌將對全球經濟造成負面衝擊。

石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯針對如何管理全球石油供應的談判破局，引爆了一場慘烈的石油戰爭，油價摔至每桶30美元以下。

一般來說，由供給帶動的油價下跌，對全球成長具有正面影響，降低企業成本並使更多錢落入消費者的口袋。但彭博資訊經濟學家認為，這次情況恐怕不一樣。

油價下跌通常對沙烏地阿拉伯這類產油國來說是壞消息，對歐元區和日本這類消費國來說是好消息，而隨著消費者節省了部分能源支出，對全球成長具有正面的淨影響。

彭博經濟學家說，這次油價重挫的淨影響，在時機恐怕沒那麼正面。產油國仍將蒙受損失（儘管沙烏地顯然認為可藉由壓縮高成本競爭者獲得長期利益）；消費者將受益，但隨著新冠肺炎疫情造成的停工風險隱隱浮現，可能沒有動機或機會將省下的能源支出轉移到其他花費上。

彭博經濟學家舉一個極端的例子說，油價下跌將使中國大陸家庭省下更多錢，但面對病毒感染的風險，中國民眾不會急著去商店花錢。 如果其他國家面臨類似的疫情（現在看來是有可能的），那麼低油價可能不會像以往一樣對經濟成長產生正面影響。

對中央銀行來說，油價大跌對通膨和通膨預期的打擊，非但不受歡迎、時機也不對，還提高通縮風險，更進一步壓縮其有限的貨幣政策空間。日本銀行和歐央行已面臨疫情衝擊，接近於零的政策空間如今變得更少了。

同樣值得注意的是，雖然此次油價暴跌的近因是供應增加，但油市早已遭受疫情造成的需求疲軟打擊。需求驅動的油價下跌是全球成長走弱的結果，而不是強勁擴張的催化劑。

彭博經濟學家指出，其他因素也已改變。美國的能源平衡正在轉變，因為頁岩氣革命使這個全球最大經濟體從能源淨進口國變成淨出口國。過去因油價下跌而受益匪淺的美國，現在反而蒙受一些損失，尤其是以水力壓裂法產油的頁岩油廠商，其生產成本相對較高。

低油價的持續且正面的供應衝擊（在新冠肺炎疫情過去後仍維持低油價），肯定具有正面影響，有助於全球經濟重新站穩腳步，尤其是對飽受打擊的旅遊業提供支持。

彭博經濟學家認為，在新冠肺炎疫情可能引發全面全球恐慌之際，油價暴跌的直接影響很可能與過去相反。石油生產商立即受創，石油消費者在隔離的狀態下不會多花錢，油價殘酷的跌勢加劇了驚慌失措的不確定感。