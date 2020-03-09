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周一新興市場股匯哀鴻遍野 日澳也股市大跌

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
澳洲股市標普／ASX200指數今天崩跌超過7%。 歐新社
澳洲股市標普／ASX200指數今天崩跌超過7%。 歐新社

隨著油價重挫以及對新冠病毒蔓延的擔憂加劇，新興市場貨幣和股市今天大跌。日本股市日經指數也狂跌1,200多點，跌幅高達5.84%，澳洲股市標普／ASX200指數更是崩跌7.33%；日澳兩國今天都傳出經濟衰退警訊。

衡量貨幣匯率和股票的MSCI指數均邁向8月以來的最大跌幅。墨西哥披索兌美元一度大跌8%，至三年多以來的最低水平。南非蘭德也下跌了7.8%。兩者在新興市場貨幣中跌幅居前。亞洲貨幣中，馬來西亞令吉和韓元兌美元均下跌了0.8%，印尼盾貶值0.7%。

股市也是一片黑暗，菲律賓證券交易所指數下跌了5.1%，南韓Kospi指數下跌了3.8%，馬來西亞的基準股指走弱3%。

Monex Inc.駐東京債券交易員Tsutomu Soma說：「現在的口頭禪是避開一切風險。」他表示，「冠狀病毒傳播的風險增加，尤其是在美國，再加上沙烏地阿拉伯的石油行動，為全球金融市場帶來雙重打擊。禍不單行，就是當前的狀況。」

根據國際金融協會（IIF）發布的數據，自冠狀病毒爆發以來，新興市場在45天之內的資金流出激增至300億美元，超過了2007-2008年全球金融危機的影響。

馬來西亞 新興市場 標普

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