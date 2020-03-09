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沙、俄石油削價大戰 美國受池魚之殃

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
沙烏地、俄國削價競爭石油，受害的卻是美國石油業。（Photo from PxHere）
沙烏地、俄國削價競爭石油，受害的卻是美國石油業。（Photo from PxHere）

沙烏地阿拉伯、俄國在玩削價競爭，卻造成美國石油公司受害？由於俄國近日拒絕國際石油組織的減產要求，沙烏地阿拉伯為此憤而大幅增產2百萬桶，並向中國提供低價石油，引發油價狂跌。雖然兩國廝殺，但其實受害最深的是欠債累累的美國公司，近期油價下跌加上需求下滑的影響，超過1半美國石油企業可能面臨倒閉。

沙將增產2百萬桶

根據《CNBC》報導，國際石油組織OPEC近日於維也納開會，並邀請非會員國的俄羅斯列席，OPEC希望自產石油的俄國能跟他們配合，因應世界石油需求超額供給進行減產，但遭俄國嚴詞拒絕。這也惹毛了OPEC的主要產油國沙烏地，他們隨後宣布對中國銷售的石油每桶降價6-7美元，並且每天都要增產2百萬桶，誓言要與俄競爭到底。

9日，北海布蘭特原油5月期貨在亞洲交易時段開盤後的短短幾秒鍾內暴跌31%，為有史以來最激烈的拋售之一，稍後跌幅收斂至20%左右至每桶36.11美元。實際上，布蘭特原油6天下來已暴跌9.4%，為金融危機來最深跌幅。國際油市原先就已受新冠疫情爆發衝擊需求，導致價格大跌。

欠債高、低油價難經營

美國雖然因為油頁岩盛產搖身成為能源大國，但是鉅額的投資也讓許多公司負債累累，27%的債務會在2022到期，如果油價下跌，加上原本就生產過剩的市場因為疫情雪上加霜，而美國的石油普遍生產成本是1桶36美元，再加上其他成本，毫無利潤可言。

《CNN》提到，這也是1991年石油危機以來，石油價格跌幅最嚴重的一次。目前沙烏地跟俄國官方都宣稱，將放手讓石油公司增產，這也讓市場預期，未來的油價變化更加劇烈，在義大利等受到疫情嚴重影響的國家將減少石油需求下，美國石油業將陷入可怕的寒冬期。

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油價 疫情 OPEC

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