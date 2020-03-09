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油價暴跌 如何顛覆市場

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電

在新冠肺炎疫情在全球擴大蔓延之際，一場油價戰爭9日引爆了金融市場新一波大震盪。

國際原油期貨價格9日盤中崩跌，幅度創1991年波斯灣戰爭以來最大。挪威克朗兌美元重挫至1980年代以來最弱，澳洲股市跌幅創2008年以來最大。

以下是這場油價戰如何顛覆各個市場：

油市崩跌

沙烏地阿拉伯與俄羅斯等產油大國全面開打的石油價格戰，導致西德州中級原油期貨暴跌多達27％，是自1991年海灣戰爭以來的最高水平。布蘭特原油期貨在亞洲開盤後幾秒鐘內狂瀉了31％。

油元急貶

能源出口國的貨幣跟著遭殃，挪威克朗兌美元跌到至少1985年以來最低，墨西哥披兌美元則貶至逾三年新低。

股市再遭血洗

美股期指顯示，美股9日開盤可能崩跌約1,200點，將進一步重創已自2月中歷史高點回挫逾12%的大盤指數。 儘管能源和商品股僅占標普500指數的5％，但油價暴跌對原已脆弱的投資人信心無異是雪上加霜。 澳洲股市盤中跌幅為2008年11月以來最大。日股與港股盤中各挫跌逾6%及4%。

避險資產狂漲

投資人尋求避險，帶動日圓兌美元劇升至2016年以來最高。金價漲破每英兩1,700美元大關。

波動性

市場劇烈動盪，美股隱含波動性急遽飆升，有恐慌指數之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（簡稱VIX）跳漲逾8點至2011年以來最高。

油價 戰爭 美股

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