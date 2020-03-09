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Pimco首席經濟顧問：美歐上半年衰退疑慮明確

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
Pimco全球首席經濟顧問費約信（Joachim Fels）。（圖／路透）
Pimco全球首席經濟顧問費約信（Joachim Fels）。（圖／路透）

基金管理業者品浩（Pimco）全球首席經濟顧問費約信（Joachim Fels）表示，美國與歐洲上半年面臨陷入技術性衰退的「明確可能性」，原因是新冠疫情衝擊需求與供應面，並帶動投資人轉向避險資產。

費約信在寫給客戶中的報告中表示：「經濟最糟的情況仍會在未來數月來臨」，經濟疑慮包含中國製造業景氣大幅下滑，以及與外出旅遊相關服務的市場轉弱。

費約信最新的預測與稍早不同，他先前預測，未來24個月陷入衰退的機率為35%。

這也是繼古根漢（Guggenheim Partners）全球投資長米納德（Scott Minerd）、摩根大通首席美國經濟學家費洛利（Michael Feroli）以及聯合銀行首席金融經濟學家鲁普基（Chris Rupkey）後，再有分析師示警經濟可能嚴重下滑。

鲁普基在8日的報告中表示：「天要塌下來了。出場、盡你可能出場。華爾街的苦痛最終勢必會深深衝擊普羅大眾的經濟。」

費約信預期衰退會很短暫，基本的假設是新冠疫情會在未來兩個月內達到高峰。雖然他預測經濟下半年就會復甦，但「我們擔心美國信貸圈在一個企業現金流下滑的環境中會出現裂痕，這可能導致金融環境劇烈緊縮，對實質經濟產生後座力」。

費約信還預測聯準會將進一步降息，至少再降2碼，包括新興市場在內其他可望寬鬆貨幣措施的央行可能會在未來數周內降息或採取行動。他同時預測各國政府會進一步寬鬆財政政策，支撐需求以協助經濟復甦。

疫情 聯準會

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