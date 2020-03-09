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日本Q4經濟急速萎縮超過預期 步入衰退危機

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
東京股市日經指數今天早上跌破2萬點。 美聯社
東京股市日經指數今天早上跌破2萬點。 美聯社

日本去年第4季國內生產毛額（GDP）經年化後較前季（去年7-9月）急速萎縮7.1%，遠超過經濟分析師原先的預期。由於這還是在日本沒有遭遇新冠肺炎疫情衝擊時的數據，加深市場對日本經濟脆弱恐要步入衰退的擔憂。

上季正值日本提高銷售稅，消費者大量減少花費，同期間企業削減投資的程度創下金融危機以來之最。

日本內閣府今天公布的這項調整修正後的數據顯示，整體經濟下滑7.1%，是上次2014年調高稅率5年多來的最大萎縮幅度。原本分析師預期是減少6.6%，政府估算是下滑6.3%。

由於本季再加上新冠肺炎疫情，衝擊不只出口與供應鏈，觀光和國內消費也嚴重受傷。彭博資訊指出，已有愈來愈多的分析師預估本季日本的GDP還要再萎縮逾2%。日本政府與央行如今面臨強大壓力，必須推出更強財政措施來支持經濟。

日本經濟 新冠肺炎 疫情

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