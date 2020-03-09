日圓兌美元升穿104至3年高點 日經指數跌破2萬點
日圓今天早上在東京外匯市場兌美元匯價狂升逾1%，觸及103日圓中段區間，創2016年11月以來最高價位。同時間，東京股市日經指數則是摜破2萬點，大跌900多點，跌幅超過4%，是14個月來首見；新冠肺炎疫情繼續燒再加上油價崩跌，市場信心遭受嚴重打擊。
投資人因新冠肺炎疫情在歐洲與美國升高的疑懼，擁抱相對安全的日圓。東京早盤開盤後不久，日圓即攻下104日圓兌1美元關卡，一度上漲至103.52日圓兌1美元。就在日圓大漲1.6%之時，由於美債期貨預示10年期殖利率下探至0.5%以下，美元兌歐元大跌。
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