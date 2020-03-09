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金價一舉突破1,700美元 高盛看好再戰1,800大關

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
國際黃金現貨價格9日盤中突破每英兩1,700美元。（圖／路透）
國際黃金現貨價格9日盤中突破每英兩1,700美元。（圖／路透）

國際金價盤中突破1,700美元大關，為2012年底來最高，反映在油市大跌、股市動盪與新冠疫情擴散之際，全球資金湧入避險資產，此外，經濟衰退機率提高、市場預期央行會進一步寬鬆貨幣政策，也帶動金價上漲。

國際黃金現貨價格9日盤中一度大漲1.8%，報每英兩1,703.22美元，為2012年12月來最高。

由於疫情削弱經濟成長前景，帶動投資人的黃金ETF持有量攀抵新高。身為傳統避險資產的黃金今年來大漲12%，延續去年上漲18%的強勁走勢，因公衛危機擴大，市場預期央行會進一步降息，試圖抑制疫情對經濟造成的衝擊。

高盛集團在2月底的報告曾指出，若疫情影響持續到第2季，估計黃金將在3個月內突破每盎司1,800美元。

雪梨CMC Markets公司首席市長策略師麥卡錫（Michael McCarthy）表示：「此時此刻，很顯然是資金湧入避險資產，黃金是主要的受惠者。市場擔心，我們在情況好轉前可能會見到更不堪的情勢，而這對黃金是利多消息。」

疫情 金價

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