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整理包／油價為何崩盤? 憂沙俄放手增產.原油氾濫

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
（圖／路透）
（圖／路透）

國際油價9日開盤一度狂瀉30%，創1991年美國在伊拉克發動戰爭以來的最大跌幅，不久後跌幅收斂至20%左右，紐約西德州原油4月期貨報每桶32.31美元，布蘭特原油5月期貨報每桶36.09美元。

原油價格為何一夕暴跌？會下探多低？

●發生什麼事？OPEC+減產協議破局，沙俄決裂

依據石油輸出國組織與俄羅斯等盟國（OPEC+）現行的減產協定，每天共減產210萬桶，到3月底期滿。因此沙國建議，將現行協定的效期延長到今年底止，且4-6月每天再多減產150萬桶。

儘管OPEC在5日的部長會議同意第2季擴大減產每天150萬桶，但到了6日與俄羅斯協商時，俄國能源部長諾瓦克卻拒絕擴大減產，歷經五小時的談判宣告破裂。

俄國的想法是，俄羅斯本身財政對低油價抵抗力較中東油國強，且低油價有助殲滅美國頁岩油對手，若藉由大幅減產拉抬油價，最大受益者是北美頁岩油業者。

由於俄羅斯不願合作擴大減產，由沙國主導的OPEC以「解除生產限制」回敬。這也代表沙俄自2016年來的聯盟關係形決裂。

●最後一根稻草　沙國調降官訂售價，引爆油市賣壓出籠

沙國立即的回擊行動，就是在OPEC+會議數小時後，大幅降低官訂售油價格，降幅至少是20年來最大，而且讓國營能源巨擘沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）對亞、歐、美客戶給予空前的折價水準，以吸引煉油業者採購沙國原油。

舉例來說，沙國對亞洲市場4月阿拉伯輕原油官訂售油價格每桶調降6美元，比杜拜／阿曼平均油價低3.1美元，從溢價轉為折價。這代表沙國要以低價搶攻油市市占。

與此同時，消息人士透露，Aramco還私下告訴一些市場參與者，計劃從下月起將原油產量調高至突破每日1,000萬桶以上的水準，產量甚至會達每日1,200萬桶。

在俄羅斯方面，諾瓦克表示，俄國4月起將自由生產。上述這些行動讓市場擔憂沙俄兩國將放手增產，大打價格戰、擠壓對方的市占，引發原油市場供應氾濫，國際油市也在9日亞洲早盤時段崩跌回應。

●新冠疫情早已衝擊全球原油需求　沙俄決裂讓市況雪上加霜

與此同時，新冠病毒的擴散已削弱全球需求。各大金融機構近期已紛紛調降原油需求預估，包括高盛預今年石油需求將會下滑每日15萬桶，而FGE則預期石油消費將萎縮每日22萬桶。JBC能源顧問公司也已下修今年全年燃油每日需求成長量到5萬桶，不到一個月前的三分之一。需求面萎縮，加上供給面可能大增，使油市面臨供需嚴重失衡的前景。

●交易員回想起上一波價格戰　

沙俄掀起的價格戰讓人回想起2014年展開的油價大跌走勢，當時美國頁岩油產量大爆發，促使OPEC大幅增產原油，想藉由低油價搶走市占的方式擠壓美國頁岩油公司、促使頁岩油減少產量。

不過當時OPEC的策略以失敗收場，頁岩油業者十分有韌性，結果油市原油氾濫，布蘭特原油價格在2016年曾重挫至跌破每桶30美元。這也是當時促成OPEC與俄羅斯等產油國聯手減產、協助支撐油價的契機。

●油價會探多低？

高盛分析師說，布蘭特原油可能最低跌至每桶20美元，是測試一些產油者能否營運的水準。價格戰完全改變了石油和天然氣的市場前景，高盛因而將第2與第3季度的油價預測下調至每桶30美元。

FGE公司的報告指出，若油價跌至20多美元，可能促使俄羅斯在三個月內做出妥協，但若價格維持在40多美元，要妥協可能長達一年時間。

油價 OPEC 俄羅斯

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