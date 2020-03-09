沙俄價格戰開打 高盛：油價恐跌至20美元區間

高盛的分析報告指出，石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯已經展開價格戰，國際油價有可能下探到20美元區間。

高盛分析師說，布蘭特原油可能最低跌至每桶20美元，是測試一些產油者能否營運的水準。價格戰完全改變了石油和天然氣的市場前景，高盛因而將第2與第3季度的油價預測下調至每桶30美元。

分析師在報告中寫道：「我們認為OPEC與俄羅斯的石油價格戰無疑地在本周末開始了。石油市場的預後甚至比上一次2014年11月價格戰啟動時更糟糕，因為冠狀病毒疫情導致石油需求大幅下降。」

OPEC與夥伴國上周沒有能夠達成進一步減產協議，接下來的周末，沙烏地阿拉伯大幅調低石油官方售價，同時計劃增產到每日超過1,000萬桶，掀起價格戰。