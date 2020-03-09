面臨動盪一周 今天開盤前五件事不可不知

以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際要聞：

●油價一度狂瀉30%，面臨30美元保衛戰？

國際油價9日開盤一度狂瀉超過30%，創1991年美國在伊拉克發動戰爭以來的最大跌幅，原因是石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的減產協議破局，沙烏地阿拉伯宣布調高原油官訂售價，俄羅斯也喊自由生產，引發市場擔心原油供應過剩，擔心產油國爆發全面價格戰。

布蘭特原油5月期貨9日開盤暴跌31%，稍後跌幅收斂至20%左右，報每桶36.11美元；紐約商業交易所西德州中級原油（WTI）9日盤初重挫27%，稍後跌幅收斂至21.71%，報每桶32.31美元。

●美股期指重挫 標普500期貨指數直逼CME跌停門檻

美股期指在亞洲時間9日上午大跌，電子小型標普500指數目前跌幅已經達到4.3%，報2,834.75，直逼可能觸動芝加哥商品交易所（CME）的5%「跌停板」機制的水準，反映市場擔心新冠肺炎疫情導致經濟衰退，湧現股票拋售潮。日圓早盤強升1%，反映避險情緒升溫。

道瓊期指與那斯達克100期指目前也都大幅下挫，道瓊期指跌4.13%，相當於1,064點，斯達克100期指跌4.1%。

跌停板的計算是以上周五最後30秒的價格為基準，跌幅超過5%以下的交易將被禁止，亦即電子小型標普500期指現在如果低於2,819，就啟動跌停保護機制。

前一次觸發美股期指跌停機制是在2016年11月8日的晚上，那時是投資人因川普當選美國總統而進行調整。當時跌停在午夜左右發生，大約持續半小時，之後就反轉走高，在次個正常交易開盤前，已漲回所有跌點。

●美股恐慌指數 九年高點

有「美股恐慌指數」之稱的波動率指數（VIX），上周五竄升5.8%至42點，創下九年來最高。嘉信理財首席投資策略師桑德斯指出，Fed上周緊急降息0.5個百分點，無助於穩定市場震盪局面，可見疫情對經濟的衝擊不是央行所能應付的。

●新冠疫情持續蔓延 義大利封城經濟雪上加霜

目前全世界半數國家都出現新冠病毒確診案例，根據世界衛生組織（WHO），新冠肺炎已蔓延全球100國，全球確診病例突破10.5萬人、超過3,500人死亡。義大利總理孔蒂在當地時間8日凌晨宣布，8日起封鎖整個倫巴底大區和其他11個疫情嚴重的省分，直到4月3日。遭封鎖地區為義大利的經濟重鎮，包括米蘭與威尼斯等大城，國內生產毛額（GFP）約占義大利全國的34%，將影響約1,600萬人、約占義國總人口的25%。

●美國實施日光節約時間 留意美股開盤時間變動

美國將在美東時間8日凌晨2時（台北時間8日下午2時）實施日光節約時間，時鐘撥快一小時，因此8日起的美股開盤時間將從台北時間晚間10時30分，變成台北時間晚間9時30分。