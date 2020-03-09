快訊

文藝復興與病毒：義大利「藝術防疫」大苦惱

MLB／紅襪教頭點名 林子偉或暫代第四號外野手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

面臨動盪一周 今天開盤前五件事不可不知

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
國際油價9日開盤一度狂瀉超過30%，創1991年美國在伊拉克發動戰爭以來的最大跌幅。 路透
國際油價9日開盤一度狂瀉超過30%，創1991年美國在伊拉克發動戰爭以來的最大跌幅。 路透

以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際要聞：

●油價一度狂瀉30%，面臨30美元保衛戰？

國際油價9日開盤一度狂瀉超過30%，創1991年美國在伊拉克發動戰爭以來的最大跌幅，原因是石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的減產協議破局，沙烏地阿拉伯宣布調高原油官訂售價，俄羅斯也喊自由生產，引發市場擔心原油供應過剩，擔心產油國爆發全面價格戰。

布蘭特原油5月期貨9日開盤暴跌31%，稍後跌幅收斂至20%左右，報每桶36.11美元；紐約商業交易所西德州中級原油（WTI）9日盤初重挫27%，稍後跌幅收斂至21.71%，報每桶32.31美元。

美股期指重挫　標普500期貨指數直逼CME跌停門檻

美股期指在亞洲時間9日上午大跌，電子小型標普500指數目前跌幅已經達到4.3%，報2,834.75，直逼可能觸動芝加哥商品交易所（CME）的5%「跌停板」機制的水準，反映市場擔心新冠肺炎疫情導致經濟衰退，湧現股票拋售潮。日圓早盤強升1%，反映避險情緒升溫。

道瓊期指與那斯達克100期指目前也都大幅下挫，道瓊期指跌4.13%，相當於1,064點，斯達克100期指跌4.1%。

跌停板的計算是以上周五最後30秒的價格為基準，跌幅超過5%以下的交易將被禁止，亦即電子小型標普500期指現在如果低於2,819，就啟動跌停保護機制。

前一次觸發美股期指跌停機制是在2016年11月8日的晚上，那時是投資人因川普當選美國總統而進行調整。當時跌停在午夜左右發生，大約持續半小時，之後就反轉走高，在次個正常交易開盤前，已漲回所有跌點。

●美股恐慌指數 九年高點

有「美股恐慌指數」之稱的波動率指數（VIX），上周五竄升5.8%至42點，創下九年來最高。嘉信理財首席投資策略師桑德斯指出，Fed上周緊急降息0.5個百分點，無助於穩定市場震盪局面，可見疫情對經濟的衝擊不是央行所能應付的。

●新冠疫情持續蔓延　義大利封城經濟雪上加霜

目前全世界半數國家都出現新冠病毒確診案例，根據世界衛生組織（WHO），新冠肺炎已蔓延全球100國，全球確診病例突破10.5萬人、超過3,500人死亡。義大利總理孔蒂在當地時間8日凌晨宣布，8日起封鎖整個倫巴底大區和其他11個疫情嚴重的省分，直到4月3日。遭封鎖地區為義大利的經濟重鎮，包括米蘭與威尼斯等大城，國內生產毛額（GFP）約占義大利全國的34%，將影響約1,600萬人、約占義國總人口的25%。

●美國實施日光節約時間　留意美股開盤時間變動

美國將在美東時間8日凌晨2時（台北時間8日下午2時）實施日光節約時間，時鐘撥快一小時，因此8日起的美股開盤時間將從台北時間晚間10時30分，變成台北時間晚間9時30分。

義大利 美股 疫情

延伸閱讀

新冠肺炎肆虐原油需求下滑 中東多國股市重挫

義大利新冠肺炎疫情暴增133死 共366死7375確診

停課要陪孫 出門風險高 義大利老人兩難…

義大利急封城 米蘭、威尼斯「經濟火車頭」癱瘓

相關新聞

美股期指暴跌 道瓊跌逾千點逼近觸動跌停機制

因憂心新冠肺炎疫情導致經濟衰退而湧現的美股期指拋售潮，嚴重到有可能觸動芝加哥商品交易所的5%「跌停板」機制。電子小型標普...

義大利封城 經濟雪上加霜

隨著歐美地區的新冠肺炎疫情擴散速度已比亞洲快，各國紛紛加強疫情防堵措施，義大利甚至宣布封鎖全國人口最多、最富庶的北部省份，民眾未經核准不許進出，讓米蘭與威尼斯等大城進入「封城」狀態。經濟重鎮遭封鎖，預料將再度重擊已瀕臨衰退的義大利經濟。

面臨動盪一周 今天開盤前五件事不可不知

以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際要聞：

懊悔年少不懂理財！退役NBA巨星韋德脫手16輛豪車

退役NBA巨星韋德（Dwyane Wade）相當熱愛汽車，他從NBA領到第一張鉅額支票後，就買下凱迪拉克的電光藍Esca...

疫情挫股債 專家：現金、黃金抓好

新冠肺炎疫情蔓延疑慮持續升高，全球資金正加速逃離股市及債市，轉投入貨幣市場等現金資產，美股道瓊工業指數上周更有四天震盪幅度超過千點，如今華爾街老手們多認為股市可能再跌，且在美國公債殖利率屢創新低之際，建議宜持有現金或黃金。

蘋果加強防疫！ 庫克鼓勵全球大多數員工在家工作

全球新冠肺炎蔓延，蘋果執行長庫克（Tim Cook）提供蘋果全球大多數辦公室員工在家工作的選擇，稱新冠肺炎疫情爆發是前所...

疫情衝擊 白宮鬆口 考慮推刺激措施

美國總統川普的首席經濟顧問庫德洛鬆口表示，可能需要推出一系列刺激措施，以保護美國經濟免受新冠肺炎疫情的衝擊。

ECB降息 市場預期升高

歐洲央行（ECB）本周召開利率決策會議時，總裁拉加德將面臨上任四個月來面臨的第一場危機：新冠肺炎疫情的經濟衝擊。市場預期，她可能降息0.1個百分點、或是推出新一輪長期低利貸款計畫，以刺激經濟。

逼俄談判 沙國增產降油價 降幅20年來最大

國際油價戰全面開打。沙烏地阿拉伯計畫從四月起增產原油，宣布降低四月官訂售油價格（OSP），降幅至少是二十年來最大，對亞、歐、美客戶的給予空前的折價水準，以吸引煉油業採購沙國原油，預料將影響其他產油國的出口油價。

主權基金投資新創 縮水

最新數據顯示，主權財富基金（SWF）去年對創投交易的投資銳減至六年低點，尤其是在共享辦公室業者WeWork撤回上市計畫後的幾個月內，投資急遽萎縮。

英防制洗錢 研擬新稅法

英國政府11日將公布新年度預算，預計推動兩項新稅計畫，包括對美國大型科技公司課徵數位服務稅，以及為防制洗錢對銀行及其他企業課徵經濟犯罪稅。

油價大戰開打 下探30美元

在石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的減產協議破局後，沙烏地阿拉伯計劃4月起大幅增產原油、並調降售油價格，以爭取新客戶，象徵國際油價戰全面開打，也提高了國際油價跌至每桶30美元、甚至下探20美元的可能性。

熱門新聞

澳洲確診音樂家發文感謝台灣

國際油價開盤狂瀉30% 因OPEC+瓦解引爆價格戰

瑞士24萬片口罩被德國攔截 急召大使抗議

口罩廠工讀生用臉「狂蹭口罩」引眾怒 業者致歉：1萬個口罩將批次銷毀

梅根王妃突現身倫敦學校 盤查學生身分惹民怨

懊悔年少不懂理財！退役NBA巨星韋德脫手16輛豪車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。