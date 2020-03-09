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國際油價開盤狂瀉30% 因OPEC+瓦解引爆價格戰

國際油價開盤狂瀉30% 因OPEC+瓦解引爆價格戰

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
國際油價9日盤初崩跌30%。（圖／路透）
國際油價9日盤初崩跌30%。（圖／路透）

國際油價9日開盤一度狂瀉超過30%，創1991年美國在伊拉克發動戰爭以來的最大跌幅，原因是以沙國為首的石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯組成的OPEC+聯盟瓦解，引爆引發全球最大生產國之間的全面價格戰。

布蘭特原油5月期貨9日在亞洲交易時段開盤後的短短幾秒鍾內暴跌31%，為有史以來最激烈的拋售之一，稍後跌幅收斂至20%左右，報每桶36.11美元。實際上，布蘭特原油6日已暴跌9.4%，為金融危機來最深跌幅。

紐約商業交易所西德州中級原油（WTI）9日盤出重挫27%，稍後跌幅收斂至21.71%，報每桶32.31美元。

國際油市原先就已受新冠疫情爆發衝擊需求，導致價格大跌，但油市跌幅擴大並陷入混亂，反映油國將不受限制、自由供給的前景。

沙烏地阿拉伯在與俄羅斯的產量談判未果後，採取激進措施，在周末大砍原油官訂售價，調降幅度創至少20年來最多，並且暗示買家沙國將提高產量，明確顯示要讓油市原油產品氾濫。俄羅斯則表示，其產油業者將隨心所欲產油。

Emirates NBD Bank PJSC（阿聯酋杜拜國家銀行）首席經濟學家福克斯（ Tim Fox）表示：「這肯定是種高風險、高押注的做法。未來數周與數月油價可能進一步走弱，除非出現一些政策協調合作，讓事情落幕。」

沙烏地阿拉伯意外調高原油官訂售價的前幾個小時，OPEC與產油盟國的原油產量協商才以戲劇化的失敗情況收場，也代表沙烏地阿拉伯與俄羅斯從2016年來聯手支撐油價的局面畫下句點。

俄羅斯 沙烏地阿拉伯 油價

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