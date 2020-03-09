懊悔年少不懂理財！退役NBA巨星韋德脫手16輛豪車

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
NBA退役巨星韋德。路透。
NBA退役巨星韋德。路透。

退役NBA巨星韋德（Dwyane Wade）相當熱愛汽車，他從NBA領到第一張鉅額支票後，就買下凱迪拉克的電光藍Escalade豪華休旅車。他在接受Men's Health訪問時說，他還換上26吋的旋轉鋁圈。

CNBC報導，韋德一度擁有超過12輛車，但之後他的理財顧問建議，「脫手約16輛車」，包括一輛他從未開過、每月卻仍須支出6,000美元的賓士邁巴赫（Maybach）。

韋德一開始不聽勸，但他最後承認自己錯了，把收藏的車輛減少到只剩一輛奧迪休旅車Q8。

在升上大四前、便於2003年參加NBA選秀的韋德說，他希望自己在年輕時，能更懂得理財，「我沒有在職涯初期，就請人來幫忙教導我管錢，這件事讓我很懊悔」，「我在一夕之間從收入約200多美元的大學生，突然成為百萬富翁，我根本不知所措」。

韋德生涯初期花錢如流水，「我最後一毛錢都沒存下來，全部花光」。他說，如果當時他懂得如何更聰明地花錢，「我現在會更有錢很多」。

韋德在為邁阿密熱火隊贏得三座NBA總冠軍、每季賺進數百萬美元之前，出身寒微。他2018年向CNBC表示，他到20歲都一無所有。他在進NBA之前的早期工作之一，是在一家汽車經銷商工作，負責交車前的清潔整備。他的成長背景也對他的理財觀念造成長久影響，「害怕『沒有』，是一種很糟的感覺...這（種感覺）永遠不會消失」。

在經歷早期的理財不善之後，現年38歲的韋德現在有更明確的財務計畫，每季也與理財顧問會面，幫助他達成財務目標。

韋德體認到，若有事先規畫，就能知道自己前進的方向，也會更容易達成目標，「未制定計畫，將招致失敗」。

休旅車 職涯

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