曾要員工凌晨一點開會 員工眼中的急性子馬斯克

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）素有「加班狂人」之稱，從電動車到太空船，他一步步突破窠臼，走在科技尖端，財經網站CNBC引述兩位員工分享與馬斯克共事的經驗，讓人一窺他的領導風格。

根據Ars Technica網站5日報導，馬斯克上月23日（周日）凌晨1時臨時在SpaceX德州工廠召開全體員工會議，欲了解工廠為何未能不分晝夜建造星艦火箭（Starship）。

在工程師團隊表示須投入更多人力輪班後，SpaceX在接下來48小時，火速徵才252人，使工廠員工人數增加一倍。此事可視為員工為馬斯克效力的縮影。

2002年成為SpaceX第七號員工的夏特威爾（Gwynne Shotwell）表示，仍喜歡為馬斯克效力，但坦言工作強度很大。

夏特威爾2018年在Ted演講時說：「馬斯克的時間表節奏很快，這點無庸置疑，但也促使我們做得更好、更快。我認為，就算投入所有時間與金錢，也不見得能找到最佳解決方案，因此，讓團隊感到有壓力，迫使團隊迅速前進，這確實很重要。」

夏特威爾表示，她也學會在拒絕馬斯克大膽的目標前，先傾聽和思考。她說：「當馬斯克說了什麼時，你必須先停頓，而不是立即說『這不可能』、『根本沒有方法做到，我不知道』。當你沉澱並思考，就會找出可行辦法」。

神經科技公司Neuralink執行長霍達克（Max Hodak）也有類似經驗。他說：「馬斯克的樂觀令人難以置信，他會突破想像限制，並向你展現更多可能性，讓你真的覺得今日（就可能做到）」。馬斯克是Neuralink的共同創辦人。

馬斯克在推特一則招聘啟示中，承認為他效力可能要吃苦頭。他說：「還有更多輕鬆的工作可以選，但沒人能在一周工作40小時的情況下改變世界。如果你熱愛所做的事情，（大部分時間）不會感覺像在工作。」