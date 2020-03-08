高盛：新冠疫情 恐衝擊亞洲科技業110億美元獲利

高盛分析師的研究報告指出，新冠肺炎疫情衝擊需求與中國大陸供應鏈，使亞洲晶片業者等高科技業者2020年度面臨整體獲利下滑近110億美元的風險，降幅逼近7%。

日經新聞報導，報告指出，全球最大iPhone組裝業者鴻海可能會成為受創最深的公司之一，緊接著是三星電子、台積電等東亞業者。

歷經美中貿易戰、晶片需求周期下滑等逆風後，亞洲科技業者正開始邁開復甦腳步之際，疫情再度導致這些業者受挫。東亞科技製造商被視為全球經濟趨勢的領先指標。

高盛分析師指出：「未來一、兩個月的產能利用率與每月出貨量復甦步調，將決定股價走勢。」分析師在2月撰述的報告，涵蓋105家在中國大陸曝險程度不一的亞洲大型製造商。

高盛推估，鴻海2020年度的營業利益，可能損失18億美元，相當於下滑39%；營收則下滑154億美元或8%。

鴻海的產能集中在大陸，但目前面臨勞力短缺的問題。鴻海表示，由於產能利用率降低，如今只能滿足半數需求。

鴻海董事長劉揚偉日前表示，隨著疫情擴散至中國大陸以外地區，智慧手機等成品的需求將可能會減弱；「疫情仍充滿不確定性，目前難以估算全年受到的衝擊。」

高盛推估，全球晶圓代工龍頭台積電的全年營億利益將下滑5億美元，相當於3%，營收則減少3%或14億美元。